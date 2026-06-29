Sullo sfondo, considerate le intuibili difficoltà a operare in questo mercato, per i Lakes rimane l’estate del 2027, in cui, salvo prevedibili variazioni nelle prossime settimane, a libro paga ci saranno solo i contratti pesanti di Doncic e Reaves oltre alla player option di Vanderbilt e al contratto da rookie di Carr. In teoria, quindi, tra un anno ci sarebbe lo spazio salariale per firmare una stella di prima grandezza, ma la domanda è: sulla sponda gialloviola di Los Angeles possono aspettare un altro anno per competere per il titolo?