Introduzione
A poco più di ventiquattr’ore dall’apertura ufficiale della free agency, i Lakers si presentano sul mercato partendo da due sole certezze: Luka Doncic e Austin Reaves. Per il resto, a iniziare dal caso LeBron James, la forma della squadra è ancora tutta da definire e il roster a disposizione di coach JJ Redick potrebbe presto prendere una forma decisamente diversa rispetto a quella dell’ultima stagione
Quello che devi sapere
LAKERS: ATTORNO A DONCIC E REAVES RIMANE TUTTO DA DEFINIRE
Luka Doncic era già sotto contratto con un accordo molto lungo, a Austin Reaves è stato concesso un corposo rinnovoe le due guardie al momento sembrano gli unici punti fermi per i Lakers. Anche perché la dirigenza capeggiata da Rob Pelinka si troverà ora a dover sciogliere diversi nodi da cui passa il futuro della squadra
LA QUESTIONE LEBRON JAMES
In teoria la faccenda è piuttosto semplice: tra poco più di ventiquattr’ore LeBron James diventerà free agent, lui gradirebbe rimanere ai Lakers ma la dirigenza gialloviola sembra voler dare priorità alla firma di un lungo che possa rappresentare un complemento ideale per Doncic e la prospettiva che il super veterano possa andare altrove prende sempre più corpo
GLI ALTRI GIOCATORI SOTTO CONTRATTO
Oltre a Doncic e Reaves, i Lakers hanno attualmente sotto contratto Jarred Vanderbilt, reduce da una stagione non proprio indimenticabile, Jake LaRavia, Dalton Knecht, Bronny James, Adou Thiero e il rookie Cameron Carr appena scelto al Draft. Un roster che evidentemente non offre le garanzie necessarie per competere nella Western Conference
SMART E AYTON E UN DOMANI INCERTO
Deandre Ayton e Marcus Smart hanno una player option per la prossima stagione che possono esercitare, ma se il primo sembra orientato a rimanere a Los Angeles ancora per un anno sul secondo si registra l’interesse di diverse squadre, Houston in testa, e l’ex Celtics potrebbe decidere di chiudere il contratto con i Lakers e volare altrove
HACHIMURA E KENNARD: CONFERME DIFFICILI
Sono stati elementi importanti delle rotazioni di coach JJ Redick nella scorsa stagione, ma sia Rui Hachimura che Luke Kennard si apprestano a testare il mercato da free agent. Le proposte non dovrebbero mancare a entrambi, e anche se la volontà sembrerebbe quella di rimanere ai Lakers l’accordo economico per un eventuale nuovo contratto non sembra semplice da raggiungere
LE NECESSITÀ SUL MERCATO
Detto dell’intenzione di portare a Los Angeles un lungo dalla spiccata verticalità che possa combinarsi bene con Doncic (e Reaves), nel caso in cui dovessero perdere anche solo due tra Smart, Hachimura e Kennard i Lakersdovrebbero andare pesantemente sul mercato alla ricerca di due esterni affidabili, soprattutto in fase difensiva e al tiro dalla lunga distanza, merce rara e di solito piuttosto costosa
IDEA 2027 SULLO SFONDO
Sullo sfondo, considerate le intuibili difficoltà a operare in questo mercato, per i Lakes rimane l’estate del 2027, in cui, salvo prevedibili variazioni nelle prossime settimane, a libro paga ci saranno solo i contratti pesanti di Doncic e Reaves oltre alla player option di Vanderbilt e al contratto da rookie di Carr. In teoria, quindi, tra un anno ci sarebbe lo spazio salariale per firmare una stella di prima grandezza, ma la domanda è: sulla sponda gialloviola di Los Angeles possono aspettare un altro anno per competere per il titolo?