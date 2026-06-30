Mercato NBA 2026 dei free agent, news di oggi e trattative in diretta

L’unico giocatore della nazionale italiana attualmente in NBA è Simone Fontecchio, che dopo le esperienze con Utah, Detroit e Miami è a caccia di un nuovo accordo per continuare la sua carriera NBA cominciata nel 2022. L’azzurro ha dichiarato più volte di voler rimanere agli Heat e dopo l’arrivo di Giannis Antetokounmpo la squadra potrebbe aver bisogno delle sue doti perimetrali, per di più avendo guadagnato anche l’apprezzamento da parte di coach Spoelstra nell’ultima stagione. Gli Heat hanno 20.5 milioni di spazio e cinque spot a roster da riempire