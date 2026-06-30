Mercato NBA 2026 dei free agent, news di oggi e trattative in diretta

Comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent NBA. Dopo gli scambi degli ultimi giorni e le decisioni sulle opzioni dei contratti (sia da parte dei giocatori che delle squadre), le 30 franchigie possono incontrare e trovare accordi con i giocatori svincolati per la stagione 2026-27 (fra cui anche Simone Fontecchio). Di seguito tutte le notizie in tempo reale
in evidenza
Mercato NBA, tutti i movimenti più importanti
- Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat
- LaMelo Ball ai Minnesota Timberwolves
- Ja Morant ai Portland Trail Blazers
- Austin Reaves rinnova coi Los Angeles Lakers
- Draymond Green esce dal contratto coi Golden State Warriors
- Trae Young rinnova con gli Washingoton Wizards
- Andrew Wiggins resta ai Miami Heat
- Isaiah Hartenstein rinnova con gli Oklahoma City Thunder
- Julius Randle passa ai Brooklyn Nets
- Miles Bridges passa ai Phoenix Suns
Prende quota il ritorno di Kawhi Leonard a Toronto
Secondo Brian Windhorst lo scambio fra Clippers e Raptors potrebbe avvenire in queste ore: nella trade dovrebbe rientrare anche Brandon Ingram, che farebbe il percorso opposto.
I free agent da tenere d'occhio
Di seguito i nomi di tutti i free agent che hanno il contratto in scadenza alle 24 di oggi (ora italiana), con l'età e l'ultimo stipendio del contratto in scadenza:
- LeBron James: 41 anni – $52,627,153
- Tobias Harris: 33 anni – $36,000,000
- Khris Middleton: 34 anni – $34,000,000
- Draymond Green: 36 anni – $25,892,857
- Anfernee Simons: 27 anni – $25,000,000
- Jonathan Kuminga: 23 anni – $24,300,000
- John Collins: 28 anni – $23,500,000
- Bruce Brown: 29 anni – $23,000,000
- Norman Powell: 33 anni – $20,484,130
- Collin Sexton: 27 anni – $19,175,000
- Bogdan Bogdanovic: 33 anni – $17,260,000
- Marvin Bagley III: 27 anni – $16,800,000
- Zach Collins: 28 anni – $16,741,071
- Luke Kennard: 30 anni – $15,063,636
- Jordan Clarkson: 34 anni – $14,285,714
- Mitchell Robinson: 28 anni – $12,954,546
- Kelly Olynyk: 35 anni – $12,800,000
- Robert Williams III: 28 anni – $12,430,000
- Gabe Vincent: 30 anni – $11,500,000
- Matisse Thybulle: 29 anni – $11,500,000
- Gary Trent Jr.: 27 anni – $11,500,000
- Larry Nance Jr.: 33 anni – $11,200,000
- Rui Hachimura: 28 anni – $11,100,000
- Kelly Oubre Jr.: 30 anni – $10,000,000
- Bennedict Mathurin: 24 anni – $9,187,573 (restricted)*
- Simone Fontecchio: 30 anni – $8,307,692
- Dean Wade: 29 anni – $6,500,000
- Jalen Duren: 22 anni – $6,483,144 (restricted)*
- Marcus Smart: 32 anni – $5,134,000
- Walker Kessler: 24 anni – $4,878,938 (restricted)*
- Quentin Grimes: 26 anni – $4,300,000
- Tim Hardaway Jr.: 34 anni – $3,634,153
- Jaxson Hayes: 26 anni – $3,449,323
- Nicolas Batum: 37 anni – $3,300,000
- De'Anthony Melton: 28 anni – $3,300,000
- Russell Westbrook: 37 anni – $3,300,000
- Gary Payton II: 33 anni – $3,100,000
- Tari Eason: 25 anni – $3,000,000 (restricted)*
- Peyton Watson: 23 anni – $2,500,000 (restricted)*
- Ousmane Dieng: 23 anni – $2,400,000 (restricted)*
- Ziaire Williams: 24 anni – $2,300,000
- Kenrich Williams: 31 anni – $2,200,000
- Guerschon Yabusele: 30 anni – $2,100,000
- Moritz Wagner: 29 anni – $2,100,000
- Bones Hyland: 25 anni – $1,900,000
- Sandro Mamukelashvili: 27 anni – $1,400,000
- Mike Conley: 38 anni – $1,148,727
- Javonte Green: 32 anni – $1,100,000
- Keon Ellis: 26 anni – $1,000,000
- Cam Thomas: 24 anni – $900,000
* un Restricted Free Agent (RFA) è un giocatore che, pur essendo a fine contratto, non è completamente libero di firmare con chi vuole. La sua squadra di provenienza infatti ha 48 ore di tempo per pareggiare l'eventuale offerta di una nuova squadra e tenersi il giocatore.
Harrison Barnes resterà a San Antonio
L'ala degli Spurs (34 anni) intende firmare un contratto di un anno da 8 milioni di dollari.
Da Lebron a Fontecchio: i free agent disponibili
Dopo le decisioni sulle opzioni dei giocatori e delle squadre, la free agency si apre alla mezzanotte di oggi per le 30 franchigie NBA. Occhi puntati su LeBron James, che dovrà decidere dove giocare il prossimo anno, ma anche sul futuro di Simone Fontecchio, che cerca un nuovo accordo dopo l'esperienza ai Miami Heat. CLICCA QUI PER TUTTI I FREE AGENT SUL MERCATO
I movimenti di mercato già conclusi
La free agency si apre a mezzanotte, ma sono stati già numerosi i movimenti di mercato effettuati, dalla cessione di Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat a quelle di LaMelo Ball ai Minnesota Timberwolves e di Ja Morant ai Portland Trail Blazers, fino alle firme dei free agent per rimanere nelle proprie squadre come Austin Reaves coi Lakers. CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO
Quale futuro per LeBron James (e Anthony Davis)?
A 41 anni e con 23 stagioni alle spalle, le attenzioni di tutte sono comunque concentrate su LeBron James, che per la prima volta in carriera si ritrova a essere free agent senza restrizioni per decisione altrui e non sua. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci su un suo possibile passaggio ai Golden State Warriors per giocare con Steph Curry e il possibile scambio per prendere Anthony Davis dagli Washington Wizards.
Warriors: l’operazione LeBron parte da uno scambio per Davis?Vai al contenuto
Simone Fontecchio a caccia di un nuovo contratto
L’unico giocatore della nazionale italiana attualmente in NBA è Simone Fontecchio, che dopo le esperienze con Utah, Detroit e Miami è a caccia di un nuovo accordo per continuare la sua carriera NBA cominciata nel 2022. L’azzurro ha dichiarato più volte di voler rimanere agli Heat e dopo l’arrivo di Giannis Antetokounmpo la squadra potrebbe aver bisogno delle sue doti perimetrali, per di più avendo guadagnato anche l’apprezzamento da parte di coach Spoelstra nell’ultima stagione. Gli Heat hanno 20.5 milioni di spazio e cinque spot a roster da riempire
Jaylen Brown in uscita da Boston
Dopo essere stato offerto ai Milwaukee Bucks per arrivare a Giannis Antetokounmpo, i rapporti tra Jaylen Brown e i Boston Celtics sembrano essersi deteriorati a tal punto da portare a una sua imminente cessione. I Blazers si sono tolti dalla corsa dopo aver preso Ja Morant, ma in giro per la lega altre squadre potrebbero essere interessate all’MVP delle Finals 2024, che ha ancora tre anni di contratto
Denver cosa fa? Jokic intanto non estende
Già la scorsa estate Denver avrebbe voluto estendere il contratto di Nikola Jokic, ma le negoziazioni si erano fermate perché non avevano particolare senso economico per il serbo, ma anche per mettere pressione alla dirigenza per rinnovare il roster e competere davvero per il titolo. Ci si attende quindi che i Nuggets siano particolarmente aggressivi sul mercato, anche mettendo sul piatto Jamal Murray e Aaron Gordon
Kawhi Leonard valuta il ritorno a Toronto
Sembra arrivata ai capitoli di coda l’esperienza di Kawhi Leonard agli LA Clippers, che ne valutano la cessione a un anno dalla scadenza del contratto. Sembrano molto avanzate le trattative con i Toronto Raptors per un clamoroso ritorno del californiano, che nel 2018-19 vinse il titolo da MVP in Canada e poi lasciò nell’estate proprio per passare ai Clippers come free agent. Sulla situazione Leonard pende però ancora la decisione della NBA sul caso Aspiration che ancora tarda ad arrivare
L’intricata situazione di Jalen Duren
Dopo non essere riuscito a trovare un accordo con i Detroit Pistons, Jalen Duren ha deciso di incontrare i Los Angeles Lakers e i Sacramento Kings all’apertura della free agency per cercare un nuovo contratto. L’idea è quella di una sign-and-trade inserendo Domantas Sabonis nel caso di Sacramento, ma i Pistons non sembrano interessati a uno scenario di questo tipo.
Jalen Duren vuole lasciare Detroit: previsti incontri con due squadreVai al contenuto
Gli altri restricted free agent
Quella di Duren non è l’unica situazione complicata: anche Walker Kessler, Peyton Watson e Tari Eason sono restricted free agent, perciò le squadre che ne detengono i diritti (nel caso specifico Utah, Denver e Houston, rispettivamente) possono pareggiare qualsiasi offerta arrivi per i loro giocatori, oppure non pareggiarla e lasciarli firmare con altre squadre
Le estensioni di contratto
Oltre alle nuove firme, potrebbero arrivare anche delle estensioni di contratto per giocatori di primo piano. Tra quelli “eleggibili” figurano (a vario titolo):
- Steph Curry
- Nikola Jokic
- Jaylen Brown
- Anthony Edwards
- Tyrese Haliburton
- Kawhi Leonard
- Donovan Mitchell
- Pascal Siakam
- Karl-Anthony Towns
- Victor Wembanyama
- LaMelo Ball
- Darius Garland
- Zion Williamson
- Dillon Brooks
- Anthony Davis
- Amen Thompson
- Ausar Thompson
- Cason Wallace
Tra sei mesi anche Antetokounmpo potrà firmare un’estensione da quattro anni a 275 milioni di dollari complessivi