Era nell’aria da un paio di giorni e a poco meno di due ore dall’apertura ufficiale della free agency lo scambio tra Clippers e Raptors con al centro Kawhi Leonard ha preso corpo, con Brandon Ingram, Gradey Dick e diverse scelte ai futuri Draft che hanno invece preso la via di Los Angeles. Leonard torna così a Toronto a sette anni dal titolo vinto in Canada

Alla fine è successo davvero: Kawhi Leonard torna a Toronto a sette anni dalla conquista del primo e fin qui unico titolo nella storia della franchigia, a cui era seguita la decisione di volare a Los Angeles, sponda Clippers. I Clippers, infatti, hanno accettato l’offerta dei Raptors, che sul tavolo hanno messo Brandon Ingram, Gradey Dick, due prime scelte, uno swap e due seconde scelte ai futuri Draft. Leonard avrà ora il compito di guidare un nucleo giovanecostruito attorno a Scottie Barnes e che nell’ultima stagione aveva mostrato potenzialità notevoli, costringendo Cleveland a gara-7 al primo turno di playoff. E, a quanto pare, a Toronto sarebbe pronto un prolungamento del contratto di Leonard, in teoria in scadenza al termine della prossima stagione, con durata fino al 2029.