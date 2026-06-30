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NBA, accordo annuale tra Miami e Fontecchio: l'azzurro resta agli Heat

NBA
©Getty

L'insider NBA Shams Charania annuncia l'accordo, per un solo anno a 2.6 milioni di dollari, tra i Miami Heat e il giocatore azzurro, che così dà continuità alla sua carriera NBA e inizierà la sua quinta stagione NBA al fianco di Giannis Antetokounmpo nella squadra della Florida

Simone Fontecchio resta a Miami. Era la sua volontà – l’aveva dichiarato anche ai microfoni di Sky Sport: “L’ho detto più volte: mi piacerebbe restare a Miami, dove sia io che la mia famiglia ci siamo trovati molto bene, anche per dare un po’ di continuità all’ultima stagione” – e così è stato. L’unico giocatore italiano in NBA e gli Heat hanno trovato un accordo annuale per la prossima stagione che lo pagherà 2.6 milioni di dollari (una cifra notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati nel secondo anno del suo precedente contratto firmato per due anni e 16 milioni). Fontecchio giocherà al fianco di Giannis Antetokounmpo, il grande acquisto di Pat Riley per la franchigia della Florida. Che, detto addio ai vari Herro, Jaquez, Jakucionis, aveva tanto bisogno di giocatori esterni, minacce dal perimetro grazie al tiro da fuori, una delle specialità dell’azzurro, che ha chiuso l’ultima stagione con il 37.5% dall’arco, su quasi 5 triple tentate a sera. Fontecchio agli Heat ha disputato 70 gare, di cui 9 da titolari, con una media di quasi 17 minuti a partita, durante i quali ha contribuito con 8.5 punti a sera. 

Cifre che ora ha la chance di migliorare, visto che Miami – confermato Andrew Wiggins – potrebbe anche perdere Norman Powell, e quindi l’azzurro potrebbe trovare maggiori minuti a disposizione per dimostrare a coach Pat Riley di valere un posto fisso in rotazione. E magari il prossimo contratto, da strappare con le unghie e con i denti la prossima estate. 

Vedi anche

Mercato NBA LIVE: Fontecchio resta a Miami

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