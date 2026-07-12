Anche alla soglia dei 42 anni che compirà a fine dicembre, LeBron James rimane la questione più importante sul mercato, condizionando le decisioni di diverse squadre come Cleveland, Denver, Golden State, Miami, Minnesota e Philadelphia che hanno ancora tutte almeno due spazi a roster da riempire. Giocatori come Draymond Green e James Harden sono usciti dal loro contratto per aiutare rispettivamente Warriors e Cavs nella corsa al Re, anche se sostanzialmente tutte le squadre hanno a disposizione gli stessi tipi di contratti da offrire a James — il quale, dal canto suo, ha fatto sapere che sarà una decisione legata alla sua felicità e non ai soldi, e anche che non ha alcuna fretta di decidere, tenendo tutti ancora in sospeso