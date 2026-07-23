NBA 2K27: Wemby, Rose e Caitlin Clark in copertina

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NBA, Wembanyama, Rose e Caitlin Clark sulla copertina di NBA 2K27

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2K ha annunciato ufficialmente gli atleti di copertina di NBA 2K27, il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi dedicata all'NBA che uscirà il 4 settembre. Victor Wembanyama sarà protagonista della Standard Edition, la leggenda dei Chicago Bulls Derrick Rose sarà celebrato sulla Ultra Edition, mentre Caitlin Clark sarà invece la protagonista della Deluxe Edition

TUTTE LE COPERTINE DI NBA 2K DAL 2000 A OGGI

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