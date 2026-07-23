NBA 2K27: Wemby, Rose e Caitlin Clark in copertina

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"È incredibile guardarsi indietro e pensare di essere stato sulla copertina di NBA 2K13 e oggi avere una mia edizione dedicata per NBA 2K27. Questa è un’opportunità per spingere i giovani atleti a mantenere viva la loro passione per il gioco e dimostrare loro che il duro lavoro, fatto di innumerevoli ore di dedizione, alla fine viene ripagato", il commento di Derrick Rose