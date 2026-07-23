NBA 2K27: Wemby, Rose e Caitlin Clark in copertina

2K ha annunciato ufficialmente gli atleti di copertina di NBA 2K27, il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi dedicata all'NBA che uscirà il 4 settembre. Victor Wembanyama sarà protagonista della Standard Edition, la leggenda dei Chicago Bulls Derrick Rose sarà celebrato sulla Ultra Edition, mentre Caitlin Clark sarà invece la protagonista della Deluxe Edition
- Victor Wembanyama, pivot dei San Antonio Spurs e primo giocatore nella storia dell'NBA a essere eletto Difensore dell'Anno con voto unanime, sarà il protagonista della Standard Edition
- La leggenda dei Chicago Bulls Derrick Rose, tre volte NBA All-Star e più giovane MVP nella storia dell'NBA, sarà celebrato sulla Ultra Edition, disponibile per un periodo limitato
- Caitlin Clark, guardia delle Indiana Fever, Rookie dell'Anno Kia WNBA 2024, tre volte titolare dell'All-Star Game WNBA e atleta che ha rivoluzionato il panorama del basket femminile, sarà invece la protagonista della Deluxe Edition
- NBA 2K27 sarà disponibile dal 4 settembre su PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch™ 2. I possessori della Deluxe Edition e della Ultra Edition potranno iniziare a giocare in Accesso Anticipato a partire da venerdì 28 agosto 2026, alle ore 18:00.