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NBA, cinque giovani talenti che dovrebbero cambiare squadra per poter sbocciare

NBA

Introduzione

Sono arrivati in NBA accompagnati da grandi aspettative, qualcuno di loro ha fatto bene da subito ma poi si è perso, qualcun altro non ha ancor sviluppato a pieno il suo potenziale. Tutti, secondo Bleacher Report, si trovano ora in una situazione complicata, perché potrebbero faticare a trovare minuti e quindi spazio per poter migliorare e mettersi in mostra. Questi i cinque giovani talenti a cui farebbe bene cambiare aria nel corso della prossima stagione

 

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Quello che devi sapere

BUB CARRINGTON, WASHINGTON WIZARDS

La presenza di Trae Young, a cui Washington ha concesso un ricchissimo rinnovo pluriennale, di fatto lo spingerà ai margini delle rotazioni degli Wizards. Qualche lampo di classe l'ha fatto vedere e, in teoria, sarebbe il playmaker ideale per la linea verde scelta dalla dirigenza, che però con Young (e Anthony Davis) si ritrova ora con due veterani assai ingombranti

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1/5

SCOOT HENDERSON, PORTLAND TRAIL BLAZERS

Si trova in una situazione simile a quella di Carrington a Washington, se non che Scoot Henderson potrebbe avere davanti l'ultimo arrivato Ja Morant, l'idolo di casa pronto al rientro Damian Lillard, un super veterano come Jrue Holiday e un giocatore esploso nella scorsa stagione come Deni Avdija nelle rotazioni delle guardie dei Blazers

2/5
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DERECK LIVELY II, DALLAS MAVERICKS

La sua annata da rookie, coronata con il viaggio alle Finals, aveva lasciato intravedere grandi cose, ma da lì in poi Dereck Lively II non è di fatto mai stato in grado di giocare con continuità. Ora, sperando di poter recuperare una forma fisica decente e di restare lontano da ulteriori infortuni, potrebbe ritrovarsi davanti sia Daniel Gafford che Morez Johnson Jr. nelle rotazioni dei lunghi a Dallas

3/5

REED SHEPPARD, HOUSTON ROCKETS

Doveva sfruttare la scorsa stagione e l'assenza forzata di Fred VanVleet per prendersi la cabina di regia dei Rockets, ma le cose sono andate in maniera diversa e ora Reed Sheppard con il rientro del veterano ex Toronto e l'arrivo di Marcus Smart e Bogdan Bogdanovic potrebbe vedere molto poco il campo

4/5
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NIKOLA TOPIC, OKLAHOMA CITY THUNDER

La sua avventura in NBA è stata fin qui frenata dai pesantissimi problemi di salute, per fortuna ora superati. Per guadagnare fiducia e minuti, però, Nikola Topic potrebbe essere costretto ad abbandonare Oklahoma City, dove le guardie abbondano e, visto che il traguardo saranno come minimo le Finals, potrebbe non esserci tempo per sperimentarne lo stato di maturazione

5/5
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