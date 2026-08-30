Introduzione

Sono arrivati in NBA accompagnati da grandi aspettative, qualcuno di loro ha fatto bene da subito ma poi si è perso, qualcun altro non ha ancor sviluppato a pieno il suo potenziale. Tutti, secondo Bleacher Report, si trovano ora in una situazione complicata, perché potrebbero faticare a trovare minuti e quindi spazio per poter migliorare e mettersi in mostra. Questi i cinque giovani talenti a cui farebbe bene cambiare aria nel corso della prossima stagione

LA CLASSE DEL DRAFT 2026: CHI FARÀ MEGLIO? LE PREVISIONI DI ESPN