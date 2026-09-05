Introduzione

La notizia è arrivata ieri nel pomeriggio, ora italiana: Ben Simmons torna in NBA dopo un anno sabbatico. L'ex prima scelta ha infatti firmato un contratto annuale con Sacramento, ma a quanto pare i Kings non erano l'unica squadra a lui interessata. Sembra infatti che l'australiano sia stato oggetto di attenzioni da parte di altre tre squadre, che però non hanno mai finalizzato l'affare lasciando quindi Simmons libero di accasarsi nel Nord della California

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