Introduzione
La notizia è arrivata ieri nel pomeriggio, ora italiana: Ben Simmons torna in NBA dopo un anno sabbatico. L'ex prima scelta ha infatti firmato un contratto annuale con Sacramento, ma a quanto pare i Kings non erano l'unica squadra a lui interessata. Sembra infatti che l'australiano sia stato oggetto di attenzioni da parte di altre tre squadre, che però non hanno mai finalizzato l'affare lasciando quindi Simmons libero di accasarsi nel Nord della California
Quello che devi sapere
SIMMONS TORNA A GIOCARE A SACRAMENTO
Che Ben Simmons puntasse a rientrare in NBA dopo un anno sabbatico trascorso in buona parte a pescare in Florida si sapeva, e alla fine l'ex prima scelta al Draft del 2016 si è accasato ai Kings, che gli hanno offerto un contratto annuale da 3.5 milioni di dollari dopo che le altre presunte pretendenti all'australiano si sono tirate indietro
NEW YORK E IL TEMA DEI RIMBALZI
In estate i Knicks campioni in carica hanno perso Mitchell Robinson, volato a Boston, e con lui buona parte della consistenza a rimbalzo che è stata una delle chiavi tattiche principali nella cavalcata che li ha portati al titolo. E dopo aver ingaggiato Andre Drummond New York pare aver pensato anche a Simmons, 7.4 rimbalzi a partita di media in carriera, per aumentare l'efficacia complessiva sotto i tabelloni
GOLDEN STATE E UN VECCHIO AMORE
Le voci che volevano gli Warriors interessati a Ben Simmons risalgono a quando l'australiano era separato in casa a Philadelphia e Steve Kerr e soci parevano vederlo come ideale 'cinque' nello small ball praticato sulla Baia. L'abilità nel passare la palla dell'ex anche di Nets e Clippers, 7.2 assist di media in carriera, ha a lungo intrigato Golden State
MINNESOTA E IL VUOTO NEL RUOLO DI ALA
Il mercato estivo ha stravolto il roster dei Timberwolves, rimasti con poche alternative nel ruolo di ala. E, a quanto pare, prima di puntare su Jonathan Kuminga, a Minnesota avrebbero fatto più di un pensiero nei confronti di Simmons, preferendo però alla fine firmare l'ex Golden State e Atlanta