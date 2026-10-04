Giannis Antetokounmpo come Magic Johnson: il paragone di coach Spoelstra

Non lo ha detto in maniera diretta Erik Spoelstra, ma le sue parole dopo la gara di Preseason NBA fra i suoi Miami Heat e i Toronto Raptors sono state abbastanza chiare. A proposito del debutto di Giannis Antetokounmpo e dei suoi 7 assist, il coach si è lanciato in un confronto importante tra il Greek Freak e Magic Johnson, "una grande point guard che giocava per Pat Riley negli anni ‘80"

Giannis Antetokounmpo come Magic Johnson. È bastata la prima partita di Preseason NBA, vinta agevolmente a Quebec City per 129-105 contro i Toronto Raptors, per alzare a dismisura l’entusiasmo in casa Miami Heat, con coach Erik Spoelstra che si è lanciato in un confronto davvero importante parlando della prestazione del Greek Freak, la prima con la nuova maglia.

Spoelstra è rimasto folgorato soprattutto dai 7 assist di Giannis e dalle sue doti di playmaker: "È un giocatore che fa delle giocate fantastiche. Lo sapevamo già. Lo abbiamo affrontato tre volte nei playoff. Ma quando lo vedi davvero ogni giorno in allenamento questa settimana, apprezzi ancora di più quanto sia un playmaker brillante".

Da qui il paragone con Magic Johnson, senza citarlo in maniera esplicita ma facendolo chiaramente capire: "Con la sua stazza, la sua visione di gioco e la sua capacità di servire i tiratori con precisione, è davvero impressionante. Pat (Riley) è stato tutta la settimana a vedere gli allenamenti e il modo in cui Giannis ha giocato con la palla in mano e la distribuisce ci ricorda un grande playmaker che ha giocato per Pat negli anni '80". Più chiaro di così coach Spoelstra non poteva essere, ovvero la stella e leader dei Lakers dello Showtime di Riley.