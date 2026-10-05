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NBA, a Portland tiene banco un dubbio: chi parte dalla panchina tra Lillard e Morant?

NBA

Uno è il volto della franchigia ed è pronto a tornare in campo dopo un anno e mezzo di stop per infortunio, l'altro è un colpo del mercato estivo e a Portland vorrebbe rilanciare una carriera deragliata nelle ultime stagioni. Damian Lillard e Ja Morant, però, al di là del talento indiscutibile di cui dispongono non sembrano molto compatibili e uno dei due potrebbe vedersi costretto a partire dalla panchina nella nuova versione della squadra ora allenata da Micah Nori

C'è chi sostiene che quello di avere tanti giocatori di talento sia un problema che ogni allenatore vorrebbe avere, solo che quando questa abbondanza si concentra in un singolo reparto le cose si complicano parecchio. Chiedere a Micah Nori, che in estate ha trovato il suo primo contratto da capo allenatore e ora a Portland si trova di fronte a una scelta che, comunque vadano le cose, creerà malcontento nello spogliatoio e polemiche sui media. Già, perché a due settimane dall'avvio della regular season appare assai probabile che uno tra Damian Lillard, volto della franchigia pronto a tornare dopo la parentesi infelice a Milwaukee e l'anno e mezzo di stop per infortunio, e Ja Morant, colpo del mercato estivo dei Blazers che a Portland vorrebbe rilanciare una carriera deragliata negli ultimi anni, sarà costretto a partire dalla panchina.

Una coppia che non ha senso

Ad ammettere che la coppia formata da Lillard e Morant non avrebbe senso per via della taglia ridotta e della limitata capacità difensiva di entrambi è stato lo stesso Nori, che a The Athletic ha inoltre confermato di non avere ancora uno starting five definito per la squadra. Anche perché il miglior giocatore dei Blazers nella scorsa stagione è stato Deni Avdija, a sua volta portato ad avere molto la palla in mano e poco propenso a spendersi nella metà campo amica. Ecco perché dal punto di vista dell'equilibrio tattico sarebbe preferibile avere il veterano Jrue Holiday in quintetto accanto a uno tra Lillard e Morant. E, come se non bastasse, nel backcourt dei Blazers occorrerà in qualche modo trovare spazio anche per Scoot Henderson, terza scelta assoluta al Draft del 2023, e a Shaedon Sharpe, attualmente infortunato ma destinato a rientrare nella seconda parte di stagione. 

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