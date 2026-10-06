Sono stati tra i protagonisti della conquista del titolo solo pochi mesi fa, eppure il futuro di Karl-Anthony Towns e Josh Hart potrebbe essere lontano da New York. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, i rinnovi dei contratti dei due giocatori sono ben lontani dall'andare in porto e in caso di mancato accordo non è da escludere che uno dei due, forse addirittura entrambi, finiscano sul mercato nell'arco delle prossime settimane

Sono passati poco più di tre mesi dal trionfo alle Finals, eppure in casa Knicks l'aria è decisamente cambiata. La proprietà, nella persona di James Dolan, l'aveva d'altronde chiarito già subito dopo la conquista del titolo: New York non sarebbe entrata nel famigerato second apron. Una scelta curiosa, soprattutto perché fin da subito è stato chiaro che avrebbe implicato non poter mantenere la sruttura di squadra che aveva riportato il Larry O'Brien Trophy in città dopo 53 anni. La prima vittima della scelta conservativa (e al risparmio) di Dolan è stato Mitchell Robinson, volato a Boston, e ora potrebbe toccare ad altri due protagonisti dell'impresa contro San Antonio.