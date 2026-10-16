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NBA, Tyrese Maxey: "Avere Embiid in salute cambia tutto per noi"

NBA

Alla vigilia dell’inizio della stagione, la guardia dei Philadelphia 76ers Tyrese Maxey ha sottolineato come la presenza di un Joel Embiid in salute abbia cambiato completamente la pre-season della squadra. "Non ci sono tanti giocatori come Joel, perciò è difficile imparare certe cose. Ora che è sano però possiamo allenarci su certe situazioni e questo cambia tutto per noi"

I Philadelphia 76ers sono certamente una delle storie più interessanti della stagione che sta per cominciare, complici gli arrivi in estate di due giocatori del calibro di LeBron James e Jaylen Brown. Secondo la stella della squadra Tyrese Maxey, però, molte delle possibilità della squadra passano da Joel Embiid e dalla sua salute, che almeno in questo inizio di stagione è stata la nota più positiva della pre-season. "Ci sono stati momenti in cui non è stato sano e siamo arrivati alla partita cercando di imparare le cose al volo, ora che è in salute però per noi cambia tutto" ha detto a pochi giorni dal debutto contro i New York Knicks (nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre all’1.00 su Sky Sport Basket e NOW con commento in diretta). "Avendo giocato con lui negli ultimi sei anni conosco dove gli piace ricevere il pallone e altre tendenze, ma lui è un giocatore come ce ne sono pochi. Se non hai giocato con lui, è molto difficile imparare certe cose. La cosa più importante per noi adesso è che sia in salute, così da poterci allenare più e più volte su certe situazioni di gioco. Ora sono due o tre settimane che abbiamo potuto provare le cose in campo, e fa tutta la differenza del mondo".

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