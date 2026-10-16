I Philadelphia 76ers sono certamente una delle storie più interessanti della stagione che sta per cominciare, complici gli arrivi in estate di due giocatori del calibro di LeBron James e Jaylen Brown. Secondo la stella della squadra Tyrese Maxey, però, molte delle possibilità della squadra passano da Joel Embiid e dalla sua salute, che almeno in questo inizio di stagione è stata la nota più positiva della pre-season. "Ci sono stati momenti in cui non è stato sano e siamo arrivati alla partita cercando di imparare le cose al volo, ora che è in salute però per noi cambia tutto" ha detto a pochi giorni dal debutto contro i New York Knicks (nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre all’1.00 su Sky Sport Basket e NOW con commento in diretta). "Avendo giocato con lui negli ultimi sei anni conosco dove gli piace ricevere il pallone e altre tendenze, ma lui è un giocatore come ce ne sono pochi. Se non hai giocato con lui, è molto difficile imparare certe cose. La cosa più importante per noi adesso è che sia in salute, così da poterci allenare più e più volte su certe situazioni di gioco. Ora sono due o tre settimane che abbiamo potuto provare le cose in campo, e fa tutta la differenza del mondo".

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