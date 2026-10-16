Valkyries contro Dream: chi vincerà il titolo?

Golden State Valkyries contro Atlanta Dream. Queste le squadre che si contenderanno il titolo WNBA 2026 con gara 1 sabato sera alle 21:30 su Sky Sport Basket. Finali con tanta Italia, vista la presenza di Cecilia Zandalasini, una delle protagoniste della cavalcata delle Valkyries fino all'atto conclusivo. L'azzurra, che in questi playoff sfiora la doppia cifra di media, cerca il secondo titolo dopo quello vinto nel 2017 con Minnesota, ed è parte importante di una squadra con la S maiuscola, in cui coach Natalie Nakase ruota ben 10 giocatrici. Spicca il talento della francese Gabby Williams, Kiah Stokes guida ancora la miglior difesa della lega, mentre Tiffany Hayes e Janelle Salon guidano la panchina più prolifica della WNBA. Le Valkyries sono un successo in campo, con l'approdo alle Finals al secondo anno di vita dopo aver eliminato le Aces campionesse in carica, e anche fuori, unica franchigia con 100 milioni di dollari di ricavi, un valore che sfiora il miliardo e che riempie ogni singola sera gli oltre 18.000 posti del Chase Center di San Francisco, la casa degli Warriors di Steph Curry. Dall'altra parte le Dream che, alla quarta finale della propria storia, sognano il primo titolo: il volto copertina è quello di Angel Reese, la regina dei rimbalzi, delle doppie doppie e pure dei social. Lei che vuole conquistare l'anello prima della storica rivale Caitlin Clark. Le Valkyries di Zandalasini o le Dream di Angel Reese? Per una delle due squadre sarà un'incredibile prima volta sul trono della WNBA.

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