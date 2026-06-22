Introduzione
Il campionato WNBA completa un'offerta di pallacanestro incredibile sui canali di Sky Sport. Sempre più seguita e sempre più appassionante, la lega femminile quest'anno ha accolto due nuove franchigie (Toronto Tempo e Portland Fire) e continua a proporre superstar e personaggi ormai affermatissimi. Due le rappresentanti azzurre oltreoceano: Cecilia Zandalasini, alla sua seconda stagione con le Valkyries, e Costanza Verona, al debutto con le Wings.
Quello che devi sapere
LA STAGIONE WNBA SU SKY
Tutta la stagione WNBA - che quest'anno vede oltre a Cecilia Zandalasini in forza a Golden State anche Costanza Verona a Dallas - è sui canali di Sky Sport (e in streaming su NOW). Qui di seguito potete trovare tutti gli appuntamenti per non perdervi neppure un'emozione nella corsa al titolo WNBA 2026: chi raccoglierà l'eredità delle Las Vegas Aces?
INDIANA FEVER-PHOENIX MERCURY
In diretta alle 02.00 di martedì 23 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in lingua originale
LAS VEGAS ACES-NEW YORK LIBERTY
In diretta alle 04.00 di mercoledì 24 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in lingua originale
INDIANA FEVER-PHOENIX MERCURY
In diretta all'1.30 di giovedì 25 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in lingua originale
GOLDEN STATE VALKYRIES-ATLANTA DREAM
In diretta alle 4.00 di giovedì 25 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in lingua originale