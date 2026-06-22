Introduzione

Il campionato WNBA completa un'offerta di pallacanestro incredibile sui canali di Sky Sport. Sempre più seguita e sempre più appassionante, la lega femminile quest'anno ha accolto due nuove franchigie (Toronto Tempo e Portland Fire) e continua a proporre superstar e personaggi ormai affermatissimi. Due le rappresentanti azzurre oltreoceano: Cecilia Zandalasini, alla sua seconda stagione con le Valkyries, e Costanza Verona, al debutto con le Wings.