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WNBA, tutte le partite in onda su Sky Sport e in streaming su NOW della stagione 2026

NBA

Introduzione

Il campionato WNBA completa un'offerta di pallacanestro incredibile sui canali di Sky Sport. Sempre più seguita e sempre più appassionante, la lega femminile quest'anno ha accolto due nuove franchigie (Toronto Tempo e Portland Fire) e continua a proporre superstar e personaggi ormai affermatissimi. Due le rappresentanti azzurre oltreoceano: Cecilia Zandalasini, alla sua seconda stagione con le Valkyries, e Costanza Verona, al debutto con le Wings. 

Quello che devi sapere

LA STAGIONE WNBA SU SKY

Tutta la stagione WNBA - che quest'anno vede oltre a Cecilia Zandalasini in forza a Golden State anche Costanza Verona a Dallas - è sui canali di Sky Sport (e in streaming su NOW). Qui di seguito potete trovare tutti gli appuntamenti per non perdervi neppure un'emozione nella corsa al titolo WNBA 2026: chi raccoglierà l'eredità delle Las Vegas Aces?

1/5

INDIANA FEVER-PHOENIX MERCURY

In diretta alle 02.00 di martedì 23 giugno  su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in lingua originale

2/5
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LAS VEGAS ACES-NEW YORK LIBERTY

In diretta alle 04.00 di mercoledì 24 giugno  su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in lingua originale

3/5

INDIANA FEVER-PHOENIX MERCURY

In diretta all'1.30 di giovedì 25 giugno  su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in lingua originale

4/5
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GOLDEN STATE VALKYRIES-ATLANTA DREAM

In diretta alle 4.00 di giovedì 25 giugno  su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in lingua originale

5/5
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