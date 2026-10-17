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NBA al via: i quintetti e i roster di tutte le 30 squadre

NBA
©Getty

Introduzione

La lunga attesa è finita: le 30 squadre della NBA sono pronte a dare il via alla regular season che comincia martedì 20 ottobre in diretta su Sky Sport Basket e ci accompagnerà fino alla prossima primavera. Ecco come si presentano le franchigie ai blocchi di partenza, con i quintetti base e il resto della panchina per affrontare una stagione che si preannuncia come lunghissima e combattutissima. In grassetto sono segnalati i nuovi arrivi nelle squadre, sia nel roster che in panchina

 

TUTTE LE GARE IN ONDA SU SKY SPORT

Quello che devi sapere

ATLANTA HAWKS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Kingston Flemings
  • Aaron Wiggins
  • Luguentz Dort
  • Dorian Finney-Smith
  • Corey Kispert
  • Asa Newell
  • Mouhamed Gueye
  • Jock Landale
  • Zuby Ejiofor
  • Henri Veesaar

1/30

BOSTON CELTICS

IL RESTO DEL ROSTER 

  • Mike Conley
  • Ron Harper Jr.
  • Baylor Scheierman
  • Sam Hauser
  • Hugo Gonzalez
  • Jordan Walsh
  • Chris Cenac Jr.
  • Mitchell Robinson
  • Luka Garza

2/30
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BROOKLYN NETS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Terance Mann
  • Nolan Traore
  • Ben Seraf
  • Keon Ellis
  • Josh Minott
  • Noah Clowney
  • Drake Powell
  • Joshua Jefferson
  • Danny Wolf
  • Moritz Wagner

3/30

CHARLOTTE HORNETS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Dennis Schröder
  • Christian Anderson
  • Grayson Allen
  • Sion James
  • Royce O’Neale
  • Liam McNeeley
  • Tidjane Salaun
  • Grant Williams
  • Hannes Steinbach
  • Ryan Kalkbrenner

4/30
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CHICAGO BULLS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Tre Jones
  • Buddy Hield
  • Isaac Okoro
  • Dailyn Swain
  • Patrick Williams
  • Noa Essengue
  • Leonard Miller
  • Jalen Smith
  • Zach Collins

5/30

CLEVELAND CAVALIERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Craig Porter Jr.
  • Sam Merrill
  • Jaylon Tyson
  • Tyrese Proctor
  • Meleek Thomas
  • Mario Hezonja
  • Nae’qwan Tomlin
  • Thomas Bryant
  • Khalifa Diop

6/30
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DALLAS MAVERICKS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Marcus Sasser
  • Sergio De Larrea
  • Zaccharie Risacher
  • Caleb Martin
  • Naji Marshall
  • Tarik Biberovic
  • Morez Johnson Jr.
  • Santi Aldama
  • Dereck Lively II
  • Dwight Powell
  • Moussa Cisse

7/30

DENVER NUGGETS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Tyus Jones
  • Julian Strawther
  • Alpha Diallo
  • DeMar DeRozan
  • Spencer Jones
  • Zeke Nnaji
  • Trevon Brazile
  • DaRon Holmes
  • Marvin Bagley III

8/30
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DETROIT PISTONS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Daniss Jenkins
  • Ebuka Okorie
  • Isaiah Joe
  • Kevin Huerter
  • Ron Holland II
  • Javonte Green
  • Taurean Prince
  • Tolu Smith III
  • Paul Reed
  • Chaz Lanier

9/30

GOLDEN STATE WARRIORS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Brandon Williams 
  • De’Anthony Melton
  • Gary Payton II
  • Will Richard
  • Moses Moody
  • Jimmy Butler
  • Yaxel Lendeborg
  • Georges Niang
  • Kristaps Porzingis
  • Charles Bassey

10/30
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HOUSTON ROCKETS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Reed Sheppard
  • Marcus Smart
  • Bogdan Bogdanovic
  • Isaiah Crawford
  • Bruce Thornton
  • Tari Eason
  • Jae’Sean Tate
  • Steven Adams
  • Clint Capela

11/30

INDIANA PACERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • TJ McConnell
  • Johnny Furphy
  • Quenton Jackson
  • Kelly Oubre Jr.
  • Ben Sheppard
  • Obi Toppin
  • Jerace Walker
  • Larry Nance Jr.
  • Jay Huff

12/30
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L.A. CLIPPERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Keaton Wagler
  • Gradey Dick
  • Bradley Beal
  • Max Strus
  • Kobe Sanders
  • Derrick Jones Jr.
  • Isaiah Jackson
  • Jordan Miller
  • Baba Miller
  • Yanic Konan-Niederhauser

13/30

LOS ANGELES LAKERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Collin Sexton
  • Jaden Hardy
  • Bronny James
  • Matisse Thybulle
  • Dalton Knecht
  • Cameron Carr
  • Jarred Vanderbilt
  • Jake LaRavia
  • Ziaire Williams
  • Adou Thiero
  • Kevon Looney

14/30
pubblicità

MEMPHIS GRIZZLIES

IL RESTO DEL ROSTER

  • Scotty Pippen Jr.
  • Walter Clayton Jr.
  • Cam Spencer
  • Micah Peavy
  • Jerami Grant
  • Taylor Hendricks
  • Kris Murray
  • Karim Lopez
  • Olivier-Maxence Prosper
  • GG Jackson
  • Isaiah Stewart
  • Quinten Post

15/30

MIAMI HEAT

IL RESTO DEL ROSTER

  • Dru Smith
  • Ryan Conwell
  • Tim Hardaway Jr.
  • Klay Thompson
  • Myron Gardner
  • Simone Fontecchio
  • Nikola Jovic
  • Bobby Portis
  • Nick Richards

16/30
pubblicità

MILWAUKEE BUCKS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Kevin Porter Jr.
  • Brayden Burries
  • Gary Trent Jr.
  • Caris LeVert
  • AJ Green
  • Kasparas Jakucionis
  • Ousmane Dieng
  • Nate Ament
  • Pete Nance
  • Kel'el Ware
  • Jericho Sims

17/30

MINNESOTA TIMBERWOLVES

IL RESTO DEL ROSTER

  • Ayo Dosunmu
  • Donte DiVincenzo (infortunato)
  • Cody Williams
  • Jaylen Clark
  • Terrence Shannon Jr.
  • Bones Hyland
  • Isaiah Evans
  • Trey Lyles
  • Joan Beringer

18/30
pubblicità

NEW ORLEANS PELICANS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jordan Poole
  • Jeremiah Fears
  • Bennedict Mathurin
  • AJ Johnson
  • Bryce McGowens
  • Saddiq Bey
  • Trendon Watford
  • Karlo Matkovic
  • DeAndre Jordan
  • Yves Missi     

19/30

NEW YORK KNICKS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jose Alvarado
  • Deuce McBride
  • Landry Shamet
  • Jordan Clarkson
  • Tyler Kolek
  • Pacome Dadiet
  • Mohamed Diawara
  • Andre Drummond
  • James Wiseman

20/30
pubblicità

OKLAHOMA CITY THUNDER

IL RESTO DEL ROSTER

  • Nikola Topic
  • Bennett Stirtz
  • Jared McCain
  • Ajay Mitchell
  • Alex Caruso
  • Kenrich Williams
  • Jaylin Williams
  • Aday Mara
  • Thomas Sorber 

21/30

ORLANDO MAGIC

IL RESTO DEL ROSTER

  • Anthony Black
  • Jevon Carter
  • Jase Richardson
  • Tristan Da Silva
  • Jamal Cain
  • Jonathan Isaac
  • Noah Penda
  • Goga Bitadze
  • Nikola Vucevic

22/30
pubblicità

PHILADELPHIA 76ERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Anfernee Simons
  • Labaron Philon Jr.
  • Kentavious Caldwell-Pope
  • Justin Edwards
  • Dean Wade
  • Dominick Barlow
  • Jabari Walker
  • Adem Bona
  • Ariel Hukporti (infortunato) 

23/30

PHOENIX SUNS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Collin Gillespie
  • Luke Kennard
  • Jordan Goodwin
  • Jamaree Bouyea
  • Koa Peat
  • Ryan Dunn
  • Haywood Highsmith
  • Rasheer Fleming
  • Khaman Maluach
  • Oso Ighodaro

24/30
pubblicità

PORTLAND TRAIL BLAZERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jrue Holiday
  • Shaedon Sharpe
  • Scoot Henderson
  • Vit Kreijci
  • Sidy Cissoko
  • Robert Williams III
  • Yang Hansen
  • Micah Potter
  • Branden Carlson

25/30

SACRAMENTO KINGS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Ben Simmons
  • Malik Monk
  • Emanuel Sharp
  • Daeqwon Plowden
  • Nique Clifford
  • Alex Karaban
  • Precious Achiuwa
  • Dylan Cardwell
  • Maxime Raynaud

26/30
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SAN ANTONIO SPURS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jordan McLaughlin
  • Keldon Johnson
  • Julian Champagnie
  • Tobias Harris
  • Harrison Barnes
  • Carter Bryant
  • Luke Kornet
  • Jayden Quaintance
  • Tarris Reed Jr.  

27/30

TORONTO RAPTORS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jamal Shead
  • Ja’Kobe Walter
  • Alijah Martin
  • Jaden Bradley
  • Allen Graves
  • Kyle Anderson
  • Trayce Jackson-Davis
  • Jamison Battle
  • Collin Murray-Boyles

28/30
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UTAH JAZZ

IL RESTO DEL ROSTER

  • Isaiah Collier
  • Josh Green
  • Josh Okogie
  • Svi Mykhailiuk
  • Ace Bailey
  • Brice Sensabaugh
  • Kyle Filipowski
  • Jaxson Hayes
  • Mohamed Bamba  

29/30

WASHINGTON WIZARDS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Tre Mann
  • Tre Johnson
  • Bub Carrington
  • Bilal Coulibaly
  • Khris Middleton
  • Will Riley
  • Justin Champagnie
  • Deandre Ayton
  • Tristan Vukcevic

30/30
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