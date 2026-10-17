Introduzione
La lunga attesa è finita: le 30 squadre della NBA sono pronte a dare il via alla regular season che comincia martedì 20 ottobre in diretta su Sky Sport Basket e ci accompagnerà fino alla prossima primavera. Ecco come si presentano le franchigie ai blocchi di partenza, con i quintetti base e il resto della panchina per affrontare una stagione che si preannuncia come lunghissima e combattutissima. In grassetto sono segnalati i nuovi arrivi nelle squadre, sia nel roster che in panchina
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS
IL RESTO DEL ROSTER
- Kingston Flemings
- Aaron Wiggins
- Luguentz Dort
- Dorian Finney-Smith
- Corey Kispert
- Asa Newell
- Mouhamed Gueye
- Jock Landale
- Zuby Ejiofor
- Henri Veesaar
BOSTON CELTICS
IL RESTO DEL ROSTER
- Mike Conley
- Ron Harper Jr.
- Baylor Scheierman
- Sam Hauser
- Hugo Gonzalez
- Jordan Walsh
- Chris Cenac Jr.
- Mitchell Robinson
- Luka Garza
BROOKLYN NETS
IL RESTO DEL ROSTER
- Terance Mann
- Nolan Traore
- Ben Seraf
- Keon Ellis
- Josh Minott
- Noah Clowney
- Drake Powell
- Joshua Jefferson
- Danny Wolf
- Moritz Wagner
CHARLOTTE HORNETS
IL RESTO DEL ROSTER
- Dennis Schröder
- Christian Anderson
- Grayson Allen
- Sion James
- Royce O’Neale
- Liam McNeeley
- Tidjane Salaun
- Grant Williams
- Hannes Steinbach
- Ryan Kalkbrenner
CHICAGO BULLS
IL RESTO DEL ROSTER
- Tre Jones
- Buddy Hield
- Isaac Okoro
- Dailyn Swain
- Patrick Williams
- Noa Essengue
- Leonard Miller
- Jalen Smith
- Zach Collins
CLEVELAND CAVALIERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Craig Porter Jr.
- Sam Merrill
- Jaylon Tyson
- Tyrese Proctor
- Meleek Thomas
- Mario Hezonja
- Nae’qwan Tomlin
- Thomas Bryant
- Khalifa Diop
DALLAS MAVERICKS
IL RESTO DEL ROSTER
- Marcus Sasser
- Sergio De Larrea
- Zaccharie Risacher
- Caleb Martin
- Naji Marshall
- Tarik Biberovic
- Morez Johnson Jr.
- Santi Aldama
- Dereck Lively II
- Dwight Powell
- Moussa Cisse
DENVER NUGGETS
IL RESTO DEL ROSTER
- Tyus Jones
- Julian Strawther
- Alpha Diallo
- DeMar DeRozan
- Spencer Jones
- Zeke Nnaji
- Trevon Brazile
- DaRon Holmes
- Marvin Bagley III
DETROIT PISTONS
IL RESTO DEL ROSTER
- Daniss Jenkins
- Ebuka Okorie
- Isaiah Joe
- Kevin Huerter
- Ron Holland II
- Javonte Green
- Taurean Prince
- Tolu Smith III
- Paul Reed
- Chaz Lanier
GOLDEN STATE WARRIORS
IL RESTO DEL ROSTER
- Brandon Williams
- De’Anthony Melton
- Gary Payton II
- Will Richard
- Moses Moody
- Jimmy Butler
- Yaxel Lendeborg
- Georges Niang
- Kristaps Porzingis
- Charles Bassey
HOUSTON ROCKETS
IL RESTO DEL ROSTER
- Reed Sheppard
- Marcus Smart
- Bogdan Bogdanovic
- Isaiah Crawford
- Bruce Thornton
- Tari Eason
- Jae’Sean Tate
- Steven Adams
- Clint Capela
INDIANA PACERS
IL RESTO DEL ROSTER
- TJ McConnell
- Johnny Furphy
- Quenton Jackson
- Kelly Oubre Jr.
- Ben Sheppard
- Obi Toppin
- Jerace Walker
- Larry Nance Jr.
- Jay Huff
L.A. CLIPPERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Keaton Wagler
- Gradey Dick
- Bradley Beal
- Max Strus
- Kobe Sanders
- Derrick Jones Jr.
- Isaiah Jackson
- Jordan Miller
- Baba Miller
- Yanic Konan-Niederhauser
LOS ANGELES LAKERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Collin Sexton
- Jaden Hardy
- Bronny James
- Matisse Thybulle
- Dalton Knecht
- Cameron Carr
- Jarred Vanderbilt
- Jake LaRavia
- Ziaire Williams
- Adou Thiero
- Kevon Looney
MEMPHIS GRIZZLIES
IL RESTO DEL ROSTER
- Scotty Pippen Jr.
- Walter Clayton Jr.
- Cam Spencer
- Micah Peavy
- Jerami Grant
- Taylor Hendricks
- Kris Murray
- Karim Lopez
- Olivier-Maxence Prosper
- GG Jackson
- Isaiah Stewart
- Quinten Post
MIAMI HEAT
IL RESTO DEL ROSTER
- Dru Smith
- Ryan Conwell
- Tim Hardaway Jr.
- Klay Thompson
- Myron Gardner
- Simone Fontecchio
- Nikola Jovic
- Bobby Portis
- Nick Richards
MILWAUKEE BUCKS
IL RESTO DEL ROSTER
- Kevin Porter Jr.
- Brayden Burries
- Gary Trent Jr.
- Caris LeVert
- AJ Green
- Kasparas Jakucionis
- Ousmane Dieng
- Nate Ament
- Pete Nance
- Kel'el Ware
- Jericho Sims
MINNESOTA TIMBERWOLVES
IL RESTO DEL ROSTER
- Ayo Dosunmu
- Donte DiVincenzo (infortunato)
- Cody Williams
- Jaylen Clark
- Terrence Shannon Jr.
- Bones Hyland
- Isaiah Evans
- Trey Lyles
- Joan Beringer
NEW ORLEANS PELICANS
IL RESTO DEL ROSTER
- Jordan Poole
- Jeremiah Fears
- Bennedict Mathurin
- AJ Johnson
- Bryce McGowens
- Saddiq Bey
- Trendon Watford
- Karlo Matkovic
- DeAndre Jordan
- Yves Missi
NEW YORK KNICKS
IL RESTO DEL ROSTER
- Jose Alvarado
- Deuce McBride
- Landry Shamet
- Jordan Clarkson
- Tyler Kolek
- Pacome Dadiet
- Mohamed Diawara
- Andre Drummond
- James Wiseman
OKLAHOMA CITY THUNDER
IL RESTO DEL ROSTER
- Nikola Topic
- Bennett Stirtz
- Jared McCain
- Ajay Mitchell
- Alex Caruso
- Kenrich Williams
- Jaylin Williams
- Aday Mara
- Thomas Sorber
ORLANDO MAGIC
IL RESTO DEL ROSTER
- Anthony Black
- Jevon Carter
- Jase Richardson
- Tristan Da Silva
- Jamal Cain
- Jonathan Isaac
- Noah Penda
- Goga Bitadze
- Nikola Vucevic
PHILADELPHIA 76ERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Anfernee Simons
- Labaron Philon Jr.
- Kentavious Caldwell-Pope
- Justin Edwards
- Dean Wade
- Dominick Barlow
- Jabari Walker
- Adem Bona
- Ariel Hukporti (infortunato)
PHOENIX SUNS
IL RESTO DEL ROSTER
- Collin Gillespie
- Luke Kennard
- Jordan Goodwin
- Jamaree Bouyea
- Koa Peat
- Ryan Dunn
- Haywood Highsmith
- Rasheer Fleming
- Khaman Maluach
- Oso Ighodaro
PORTLAND TRAIL BLAZERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Jrue Holiday
- Shaedon Sharpe
- Scoot Henderson
- Vit Kreijci
- Sidy Cissoko
- Robert Williams III
- Yang Hansen
- Micah Potter
- Branden Carlson
SACRAMENTO KINGS
IL RESTO DEL ROSTER
- Ben Simmons
- Malik Monk
- Emanuel Sharp
- Daeqwon Plowden
- Nique Clifford
- Alex Karaban
- Precious Achiuwa
- Dylan Cardwell
- Maxime Raynaud
SAN ANTONIO SPURS
IL RESTO DEL ROSTER
- Jordan McLaughlin
- Keldon Johnson
- Julian Champagnie
- Tobias Harris
- Harrison Barnes
- Carter Bryant
- Luke Kornet
- Jayden Quaintance
- Tarris Reed Jr.
TORONTO RAPTORS
IL RESTO DEL ROSTER
- Jamal Shead
- Ja’Kobe Walter
- Alijah Martin
- Jaden Bradley
- Allen Graves
- Kyle Anderson
- Trayce Jackson-Davis
- Jamison Battle
- Collin Murray-Boyles
UTAH JAZZ
IL RESTO DEL ROSTER
- Isaiah Collier
- Josh Green
- Josh Okogie
- Svi Mykhailiuk
- Ace Bailey
- Brice Sensabaugh
- Kyle Filipowski
- Jaxson Hayes
- Mohamed Bamba
WASHINGTON WIZARDS
IL RESTO DEL ROSTER
- Tre Mann
- Tre Johnson
- Bub Carrington
- Bilal Coulibaly
- Khris Middleton
- Will Riley
- Justin Champagnie
- Deandre Ayton
- Tristan Vukcevic