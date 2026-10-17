Al termine di 40 minuti di battaglia, sono le Golden State Valkyries ad avere la meglio in gara-1 delle WNBA Finals contro le Atlanta Dream per 68-64. Le padrone di casa hanno dovuto sudarsi il successo davanti a un Chase Center completamente esaurito (con tanto di Draymond Green, Steve Kerr e altri membri degli Warriors presenti) fino all'ultimo secondo, trovando nel finale le giocate giuste e soprattutto la difesa per portarsi sull'1-0 nella serie al meglio delle sette. La grande protagonista è stata Gabby Williams: la stella delle Valkyries ha chiuso con 26 punti, unica giocatrice in doppia cifra davanti ai 9 di Kiah Stokes e gli 8 di Cecilia Zandalasini, che ha chiuso con 3/10 al tiro (di cui 1/5 da tre) e 1/3 ai liberi in poco meno di 22 minuti. Dall'altra parte le Dream, avanti anche di 9 lunghezze nel corso di un match in cui nessuna delle due squadre ha toccato la doppia cifra di vantaggio, si sono fermate in un ultimo quarto in cui hanno realizzato solo 8 punti, con Allisha Gray (19), Angel Reese (14+12) e Rhyne Howard (12) che non sono riuscite a prendersi subito il fattore campo nella serie. Si torna in campo nella notte tra martedì e mercoledì alle 2 sempre in diretta su Sky Sport Basket e NOW, in replica mercoledì col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.