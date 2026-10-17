Comunque vada la finale, una nuova squadra vincerà per la prima volta nella propria storia il titolo della WNBA. La serie tra Golden State Valkyries e Atlanta Dream parte da questo assunto, seppur con condizioni molto diverse. Per le Valkyries di Cecilia Zandalasini sarebbe un risultato incredibile, considerando che la franchigia è solamente al suo secondo anno di vita; per le Dream sarebbe il coronamento di una grande stagione, nonché la possibilità di vendicare le tre sconfitte subite in finale nel 2010, 2011 e 2013. Sarà la sfida tra le superstar Gabby Williams e Angel Reese, ma soprattutto la seconda finale in carriera per Zandalasini — che ha già vinto un titolo WNBA in carriera nel 2017, ma quella volta lo fece da comprimaria al suo primo anno negli Stati Uniti con le Minnesota Lynx, mentre ora è una veterana nonché membro titolare del quintetto di Natalie Nakase. Dopo aver battuto le campionesse in carica delle Aces, le Valkyries non si vogliono più fermare e al Chase Center cercano subito il colpo dell’1-0: la sfida in diretta a partire dalle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.