Steph Curry è uscito zoppicando dall’allenamento aperto al pubblico dei Golden State Warriors, facendo temere tutti per un infortunio serio al ginocchio. Secondo quanto riferito da coach Steve Kerr, il problema è invece di lieve entità e riguarda la caviglia destra, mettendo comunque in dubbio il suo debutto in regular season contro i Los Angeles Lakers

Attimi di paura per i tifosi dei Golden State Warriors, che al Chase Center hanno potuto osservare l’ultimo allenamento della squadra aperto al pubblico. Durante un possesso offensivo contro De’Anthony Melton, Steph Curry si è fermato all’improvviso, sbattendo il pallone contro il parquet come segno di frustrazione. Curry si è poi avviato zoppicando verso gli spogliatoi, dove è stato seguito da diversi membri dello staff della squadra e dall’allenatore Steve Kerr. Inizialmente si temeva per il ginocchio destro, quello che da tempo tormenta il quattro volte campione NBA, ma secondo quanto riferito da Kerr ai giornalisti è stato evitato un problema serio. Per Curry infatti si tratta di una lieve distorsione alla caviglia e non è da considerarsi grave, anche se — considerando la cautela con cui gli Warriors hanno gestito Curry in questa pre-season, sia in campo che negli allenamenti — la sua presenza per il debutto nella notte tra mercoledì e giovedì a Los Angeles contro i Lakers è da considerarsi in dubbio.