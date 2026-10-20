Dopo la sconfitta di misura in gara-1, in gara-2 delle WNBA Finals le Dream passano a Golden State 79-65 e riportano quindi la serie sull'1-1. A trascinare Atlanta è una Angel Reese del tutto immarcabile e autrice di una doppia doppia da 30 punti e 16 rimbalzi, serata da dimenticare invece per Cecilia Zandalasini e le Valkyries. La partita è in replica oggi su Sky Sport Basket alle 13.30 e alle 18 con commento in italiano di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

Niente da fare per Cecilia Zandalasini e le Valkyries, che nella notte avevano la possibilità di portarsi avanti 2-0 contro Atlanta e mettere quindi almeno una mano sul titolo WNBA 2026. Tra le mura di casa del Chase Center, dove aveva già vinto di misura gara-1, infatti, Golden State paga la serataccia al tiro di squadra (21/61 dal campo) a cui partecipa anche Zandalasini (5 punti e 1/8 al tiro) e cade 79-65. A fare la differenza, però, è soprattutto la prestazione mostruosa di Angel Reese, autentica trascinatrice delle Dream, portate alla prima vittoria alle Finals della loro storia con una doppia doppia da 30 punti e 16 rimbalzi con 10/16 al tiro. La corsa verso il titolo torna quindi in perfetta parità sull'1-1 in attesa di gara-3, in programma nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre (diretta dalle 2.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW). Gara-2, invece, va in replica oggi sempresu Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 13.30 e alle 18 con commento a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.