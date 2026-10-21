Kristaps Porzingis sta seriamente pensando al suo futuro nella pallacanestro, trovandosi alle prese con un serio problema di salute dal quale non riesce a riprendersi. Per questo motivo i Golden State Warriors stanno esplorando la possibilità di cedere il suo contratto sul mercato, insieme ad asset per ricevere giocatori in cambio
Dopo dieci stagioni in NBA, la carriera di Kristaps Porzingis è a serio rischio di essersi conclusa. Secondo quanto riportato da ESPN, il lungo lettone è ancora alle prese con la POTS — sindrome da tachicardia posturale ortostatica —, un disturbo del sistema nervoso autonomo che provoca vertigini, capogiri e forte stanchezza e con la quale Porzingis ha avuto a che fare a momenti alterni negli ultimi due anni. Appena prima del training camp, Porzingis ha informato gli Warriors della sua situazione medica prendendosi una pausa a tempo indeterminato: la notizia riportata da Shams Charania è che sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di concludere la sua carriera se non ci sarà un significativo miglioramento nella sua situazione, mettendo così gli Warriors nella posizione di doverlo cedere.
Le opzioni di mercato per Golden State
Lo scorso giugno il lettone ha firmato un’estensione di contratto di due anni a 40 milioni di dollari, il sui secondo anno è però garantito solamente per tre milioni — rendendolo quindi un contratto di fatto in scadenza nel 2027 a 20 milioni di dollari. Un accordo che è stato trovato con l’idea di poterlo cedere sul mercato immediatamente invece di dover aspettare la metà di dicembre: ovviamente Golden State dovrebbe aggiungere uno degli asset a disposizione (tra cui tutte le loro prime scelte al Draft) per convincere una squadra rivale a prendere il contratto del lettone in cambio di un giocatore in grado di dare un contributo alla squadra di coach Steve Kerr durante la stagione. Gli Warriors cominceranno la loro stagione in trasferta sul campo dei Los Angeles Lakers, una sfida da seguire nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre alle 4.00 su Sky Sport Basket col commento originale, e in replica giovedì 22 ottobre alle 13.45 e alle 22.45 su Sky Sport Basket col commento di Dario Vismara e Matteo Soragna