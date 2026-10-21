Dopo dieci stagioni in NBA, la carriera di Kristaps Porzingis è a serio rischio di essersi conclusa. Secondo quanto riportato da ESPN, il lungo lettone è ancora alle prese con la POTS — sindrome da tachicardia posturale ortostatica —, un disturbo del sistema nervoso autonomo che provoca vertigini, capogiri e forte stanchezza e con la quale Porzingis ha avuto a che fare a momenti alterni negli ultimi due anni. Appena prima del training camp, Porzingis ha informato gli Warriors della sua situazione medica prendendosi una pausa a tempo indeterminato: la notizia riportata da Shams Charania è che sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di concludere la sua carriera se non ci sarà un significativo miglioramento nella sua situazione, mettendo così gli Warriors nella posizione di doverlo cedere.