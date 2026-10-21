Introduzione

Nella serata in cui ricevono gli anelli di campioni NBA, i Knicks vengono battuti in casa da Philadelphia, che si gode l’esordio in maglia Sixers di LeBron James e le ottime prove di Tyrese Maxey e Jaylen Brown. Vittoria in trasferta anche per i Thunder, che passano a San Antonio grazie al solito, inarrestabile Shai Gilgeous-Alexander, mentre per gli Spurs e soprattutto per Victor Wembanyama il debutto stagionale è da dimenticare. Niente colpo in trasferta invece per i Celtics, che a Detroit vanno avanti anche di 22 ma si fanno rimontare da Cade Cunningham e compagni. Tutti i risultati e gli highlights della opening night NBA

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