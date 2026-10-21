Serata da dimenticare per Victor Wembanyama, che all'esordio stagionale contro i Thunder sbaglia i suoi primi 12 tiri e segna i primi punti dal campo solo sulla sirena del 3° quarto. Il francese chiude con un pessimo 1/13 al tiro e i suoi 12 punti, 13 rimbalzi e 6 stoppate non bastano per evitare la sconfitta casalinga 116-104 agli Spurs

Quando, proprio mentre il cronometro del 3° quarto si avviava verso lo zero , Victor Wembanyama è riuscito a trasformare in una schiacciata l'alley-oop di De'Aaron Fox per il francese deve essere stata una liberazione . Fin lì, infatti, Wembanyama aveva sbagliato i primi 12 tiri della sua partita , contribuendo involontariamente affinché Oklahoma City prendesse il controllo della sfida inaugurale della stagione per le due squadre. Non che da lì in poi sia andata meglio per Wemby, che nel 4° quarto non ha mandato a referto tentativi dal campo e ha visto i suoi Spurs uscire sconfitti 116-104 .

Wemby non si diverte

Dopo la gara Wembanyama non ha nascosto la delusione per la sua prestazione personale e per la sconfitta di San Antonio, ma è sembrato avere altresì le idee chiare a proposito di cosa non ha funzionato per lui. "Mi sembra ovvio: devo tornare a giocare la pallacanestro che mi piace" ha dichiarato il francese, "non ho ragione di avere tante esitazioni come questa sera, di non essere me stesso: io funziono quando mi diverto in campo". I prossimi avversari degli Spurs, quindi, sono avvertiti: Wemby ha tutta l'intenzione di tornare a divertirsi e con ogni probabilità una serata così storta non si ripeterà più.