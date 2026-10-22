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NBA, Edwards nella storia: solo Jordan e Chamberlain come lui al debutto stagionale

NBA

Introduzione

Per Minnesota la prima partita della regular season 2026-27 prevedeva una trasferta a dir poco ostica sul campo dei rinnovati Heat con Giannis Antetokounmpo. A Miami, però, a dominare è stato un Anthony Edwards inarrestabile e autore di una prova da 45 punti che ha trascinato i Timberwolves alla nettissima vittoria 131-106. E il bottino personale raccolto al Kaseya Center ha anche fatto entrare Ant nel club ristrettissimo di giocatori in grado di sengare più di 40 punti al debutto stagionale per almeno due volte. Un club che fino a stanotte aveva solo due iscritti davvero illustri

 

I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

Quello che devi sapere

UN ANNO DOPO, EDWARDS ANCORA OLTRE I 40 AL DEBUTTO

Un anno fa ne erano serviti 41 per passare a Portland e bagnare quindi il debutto stagionale con una vittoria, e nella notte Edwards si è ripetuto, anzi si è addirittura migliorato. Sempre in trasferta, questa volta a Miami, Ant ne ha messi 45 con anche 10 rimbalzi tirando 16/29 dal campo, trascinando i suoi Timberwolves alla vittoria sugli Heat e guadagnandosi così l'ingresso nell'esclusivo club dei giocatori in grado di segnare più di 40 punti al debutto stagionale in almeno due occasioni 

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WILT, SEMPRE PRIMA E MEGLIO DI TUTTI GLI ALTRI

Quando si tratta di record assoluti nella storia della NBA, di solito i nomi sono due: Wilt Chamberlain o, più recentemente, LeBron James, E anche in merito ai debutti stagionali con più di 40 punti Chamberlain ha fatto meglio di chiunque altro e lo ha fatto prima di chiunque altro, festaggiando l'esordio stagionale con prove da quarantelli e oltre per quattro anni consecutivi dal 1959 al 1962

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JORDAN A QUOTA TRE DEBUTTI OLTRE I 40

Il terzo incomodo tra Chamberlain e James, quando si tratta di record assoluti in NBA, è quasi sempre Michael Jordan, che infatti è anche il secondo giocatore dopo Wilt a replicare un debutto oltre i 40 punti. Per la leggenda dei Bulls tripletta negli anni 1986, 1989 e 1995. Che Edwards ora punti a raggiungere quello che è il suo modello di gioco dichiarato? Per la risposta a questa domanda occorrerà attendere almeno un anno

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