Un anno fa ne erano serviti 41 per passare a Portland e bagnare quindi il debutto stagionale con una vittoria, e nella notte Edwards si è ripetuto, anzi si è addirittura migliorato. Sempre in trasferta, questa volta a Miami, Ant ne ha messi 45 con anche 10 rimbalzi tirando 16/29 dal campo, trascinando i suoi Timberwolves alla vittoria sugli Heat e guadagnandosi così l'ingresso nell'esclusivo club dei giocatori in grado di segnare più di 40 punti al debutto stagionale in almeno due occasioni