Introduzione
Esordio eccellente per i Lakers, che sulle spalle del solito Luka Doncic si sbarazzano senza troppi problemi di Golden State, e per i Timberwolves, che con uno scatenato Anthony Edwards passano sul campo di Miami. Vittorie in trasferta anche per Atlanta a Orlando e per Indiana, che riabbraccia Tyrese Haliburton dopo il lungo infortunio e ha la meglio su New Orleans. Houston batte nettamente Dallas nel primo derby texano della stagione, mentre Toronto domina contro Chicago e Portland fa lo stesso con Phoenix. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-ATLANTA HAWKS 125-132
Non basta un Paolo Bancheron da 35 punti, 10 assist e 7 rimbalzi ai Magic, che cedono nel 4° quarto dopo una autentica battaglia con Atlanta in cui tra sorpassi e controsorpassi la partita cambia padrone per ben 22 volte. Gli Hawks si godono invece l’esordio vincente grazie soprattutto ai 31 punti di Nickeil Alexander-Walker
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WASHINGTON WIZARDS-MILWAUKEE BUCKS 128-116
I nuovi Wizards, privi della prima scelta al Draft AJ Dybantsa, il cui esordio è rimandato, si svegliano nell’ultima frazione di gioco e tanto basta per battere Milwaukee. Anche perché Anthony Davis inizia la sua stagione con una prova da 34 punti e 12 rimbalzi e Trae Young aggiunge un’altra doppia doppia con 20 punti e 13 assist
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MIAMI HEAT-MINNESOTA TIMBERWOLVES 106-131
Prova di forza di Minnesota in quella che è forse la partita più attesa della notte, dove dopo un 1° quarto equilibrato uno scatenato Anthony Edwards (45 punti e 10 rimbalzi) trascina i T’Wolves alla vittoria convincente in trasferta. Agli Heat non bastano invece i 35 punti di Giannis Antetokounmpo e la squadra paga soprattutto l’8/33 complessivo al tiro dalla lunga distanza. Poco più di 3 minuti in campo e una stoppata per Simone Fontecchio
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BROOKLYN NETS-CHARLOTTE HORNETS 103-110
Vittoria in trasferta anche per Charlotte, che a Brooklyn trova 21 punti con 5/8 da tre da Grayson Allen in uscita dalla panchina e la spunta sui Nets, che hanno 33 punti da Julius Randle e 26 da Michael Porter Jr., unici in doppia cifra per i padroni di casa
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TORONTO RAPTORS-CHICAGO BULLS 135-92
È un esordio stagionale quasi perfetto per i Raptors, che hanno 23 punti a testa da Kawhi Leonard, Scottie Barnes e Immanuel Quickley, vanno avanti di 20 punti già nel 1° quarto e poi controllano la partita allargando anche il vantaggio. Serataccia invece per i Bulls e per l’attesissimo rookie Caleb Wilson, che chiude con 16 punti ma solo 7/21 dal campo
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NEW ORLEANS PELICANS-INDIANA PACERS 120-123
Tyrese Haliburton c’è e dopo il lungo infortunio rientra con una doppia doppia da 23 punti e 12 assist e c’è anche Pascal Siakam, migliore in campo con 30 punti. E Indiana ha bisogno di entrambi per strappare la vittoria sul campo dei Pelicans, che rispondono con i 23 punti di Dejounte Murray e i 22 di Zion Williamson, cedendo solo in volata
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MEMPHIS GRIZZLIES-UTAH JAZZ 123-103
C’è il career high da 45 punti di un inarrestabile Ty Jerome, che tira 17/25 dal campo, nella bella vittoria di Memphische apre la stagione dei rinnovati Grizzlies. Utah, invece, tiene il ritmo dei padroni di casa solo nel 1° quarto e poi crolla collezionando anche 18 palle perse totali
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HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERICKS 128-110
Non c’è storia nel primo derby texano della stagione, perché i Rockets, trascinati da Kevin Durant e Jabari Smith Jr., autori di 30 punti a testa, dominano Dallas, a cui non bastano i 32 punti di un ottimo Cooper Flagg. Sono invece 15 i punti segnati da Kyrie Irving, in campo per poco meno di 24 minuti dopo il lungo stop per infortunio
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LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS 127-105
Luka Doncic apre la sua stagione con una prestazione da 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, segna una tripla irreale da oltre metà campo al termine del primo tempo e lancia i Lakers alla netta vittoria su Golden State. Gli Warriors crollano nella fase centrale della partita e servono a poco i 23 punti di Steph Curry, a lungo in panchina quando il risultato è di fatto già deciso nel secondo tempo
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PORTLAND TRAIL BLAZERS-PHOENIX SUNS 124-83
Partita a senso unico a Portland, dove i Blazers annichiliscono Phoenix con un 1° quarto da 43-12 e trasformano il resto della sfida in un lunghissimo garbage time. Per i padroni di casa ci sono 25 punti in meno di 24 minuti giocati per il rientrante Damian Lillard, mentre tra i Suns si salva il solo Devin Booker, autore di 23 punti
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L.A. CLIPPERS-SACRAMENTO KINGS 121-96
Dopo un’estate complicatissima i Clippers partono con il piede giusto, trovano 30 punti da Darius Garland, una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi in uscita dalla panchina dal veterano Brook Lopez e battono nettamente Sacramento, in cui brilla il solo Zach LaVine (28 punti)
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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming NOW Miami-Minnesota alle 9 e alle 17.45 (commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua) e Lakers-Warriors alle 13.45 e alle 22.45 (commento di Dario Vismara e Matteo Soragna)