Introduzione

Esordio eccellente per i Lakers, che sulle spalle del solito Luka Doncic si sbarazzano senza troppi problemi di Golden State, e per i Timberwolves, che con uno scatenato Anthony Edwards passano sul campo di Miami. Vittorie in trasferta anche per Atlanta a Orlando e per Indiana, che riabbraccia Tyrese Haliburton dopo il lungo infortunio e ha la meglio su New Orleans. Houston batte nettamente Dallas nel primo derby texano della stagione, mentre Toronto domina contro Chicago e Portland fa lo stesso con Phoenix. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

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