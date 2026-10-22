Il debutto stagionale di Miami non è esattamente da incorniciare, anzi, al Kaseya Center non basta un Giannis Antetokounmpo da 35 punti all'esordio ufficiale in maglia Heat perché dall'altra parte Anthony Edwards ne mette 45 e i Timberwolves passano 131-106. Serata complicata anche per Simone Fontecchio, elemento prezioso delle rotazioni di coach Erik Spoelstra e protagonista di buone prestazioni anche in preseason, che entra solo nel 4° quarto e gioca poco più di 3 minuti. L'azzurro fa comuunque in tempo a rifilare una bella stoppata ai danni di Jaylen Clark poco prima che suoni la sirena finale.