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NBA, rimonta da -29: non era mai successo nella carriera di LeBron James

NBA
©Getty

Al suo debutto casalingo con i Philadelphia 76ers, LeBron James ha vissuto una serata memorabile, contribuendo a una rimonta da -29 fino alla vittoria che non aveva mai avuto in 1.926 partite in carriera, playoff inclusi. "È tutto quello che ho sempre sognato e anche di più. È stata una serata pazzesca" ha detto dopo la partita in cui ha realizzato una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi contro i "suoi" Cleveland Cavaliers

A quasi 42 anni di età, alla sua 24^ stagione in NBA e soprattutto dopo 1.924 partite in carriera (playoff inclusi), LeBron James riesce ancora a realizzare qualcosa che non aveva mai fatto — ad esempio rimontare da -29 e vincere. Mai nella sterminata carriera di James una sua squadra aveva rimontato 29 punti di svantaggio, arrivando al massimo a vincere da -27 una volta coi Miami Heat e una coi Los Angeles Lakers. James è stato parte integrante della super rimonta dei Sixers ai danni dei "suoi" Cleveland Cavaliers, realizzando una doppia doppia da 17 punti (12 solamente nel secondo tempo) e 10 rimbalzi con 5 assist, 3 recuperi e una stoppata in 33 minuti di gioco, pur tirando 5/14 dal campo (di cui 1/4 da tre) e commettendo 5 palle perse. "È tutto quello che ho sempre sognato e anche di più" ha detto James parlando del suo debutto a Philadelphia. "Siamo stati fischiati nel primo tempo ed è stato bellissimo, ce li siamo meritati. Poi siamo stati applauditi e quasi abbiamo fatto venire giù il tetto, stavolta per i motivi giusti. Perciò è stata una serata pazzesca". Dopo aver vinto la prima partita contro New York, i Sixers hanno così battuto l'altra finalista della Eastern Conference della passata stagione, cominciando con il piede giusto la loro regular season.

Approfondimento

Phila rimonta Cleveland da -29, OKC batte Denver

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