Introduzione

Rimonta pazzesca dei Philadelphia 76ers, che alla prima stagionale davanti al proprio pubblico rimontano 29 punti di svantaggio e trionfano grazie ai 32 punti di Tyrese Maxey e la doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi di LeBron James (che non aveva mai avuto una rimonta del genere in carriera). Nell'altro match gli Oklahoma City Thunder hanno avuto la meglio sui Denver Nuggets in una sfida a basso punteggio, con Shai Gilgeous-Alexander che ha interrotto la sua striscia di 141 gare consecutive da almeno 20 punti fermandosi a 17. Di seguito i risultati e gli highlights della notte NBA

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