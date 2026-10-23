NBA, risultati della notte: Philadelphia rimonta Cleveland da -29, OKC batte DenverHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Rimonta pazzesca dei Philadelphia 76ers, che alla prima stagionale davanti al proprio pubblico rimontano 29 punti di svantaggio e trionfano grazie ai 32 punti di Tyrese Maxey e la doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi di LeBron James (che non aveva mai avuto una rimonta del genere in carriera). Nell'altro match gli Oklahoma City Thunder hanno avuto la meglio sui Denver Nuggets in una sfida a basso punteggio, con Shai Gilgeous-Alexander che ha interrotto la sua striscia di 141 gare consecutive da almeno 20 punti fermandosi a 17. Di seguito i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-CLEVELAND CAVALIERS 114-106
Dopo essere finiti sotto anche di 29 punti nel secondo quarto, i Sixers hanno completato una rimonta memorabile nella loro prima partita insieme davanti al proprio pubblico. Un parziale di 15-0 nel quarto periodo ha rimesso in discussione la partita, coi Sixers guidati alla rimonta dai 32 punti di Tyrese Maxey, i 24 di Joel Embiid e i 21 di Jaylen Brown in un secondo tempo da 69-37 per Philadelphia, facendo esplodere i 21.423 spettatori che li avevano anche fischiati dopo le 14 palle perse del primo tempo
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LA PIÙ GRANDE RIMONTA DELLA CARRIERA DI JAMES
Alla sua 24^ stagione non dovrebbero esserci più occasioni di realizzare nuovi record, invece il successo partendo da -29 rappresenta la più grande rimonta nell’infinita carriera di LeBron James, autore di 17 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi e una stoppata in 33 minuti di gioco, pur tirando 5/14 dal campo (di cui 1/4 da tre) e commettendo 5 palle perse contro i "suoi" Cavaliers - con i quali avrebbe potuto firmare in estate, preferendo invece i Sixers
DONOVAN MITCHELL DA 32 PUNTI NON BASTA
Si apre con una sconfitta pesante la stagione dei Cavs, che nel primo tempo avevano passeggiato sui Sixers chiudendo all’intervallo avanti di 24 lunghezze grazie a un Donovan Mitchell scintillante. Ben 22 dei suoi 32 punti di serata sono infatti arrivati nel solo primo tempo, ma nella ripresa è stato tenuto a 10 e soprattutto i Cavs hanno perso 15 palloni chiudendo la partita a quota 22. Insieme a Mitchell hanno chiuso in doppia cifra anche Evan Mobley (18), James Harden (16), Jarrett Allen (14) e Mario Hezonja (10)
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OKC THUNDER-DENVER NUGGETS 96-84
Dopo aver vinto a San Antonio, i Thunder concedono il bis superando un’altra contender della Western Conference come Denver. Dopo un primo tempo opaco, OKC cambia marcia in una ripresa da 52-36 per i padroni di casa, vincendo grazie ai 21 punti di Jalen Williams, la doppia doppia da 12+17 di Chet Holmgren e i 12 di Ajay Mitchell, spegnendo l’attacco dei Nuggets che non vanno oltre i 20 di Aaron Gordon e i 13 di un irriconoscibile Nikola Jokic da 5/19 al tiro con soli 7 rimbalzi e 5 assist
SI FERMA LA STRISCIA DA 20+ PUNTI DI SGA
La "vera" notizia è che si è interrotta la striscia da almeno 20 punti più lunga nella storia della NBA. Shai Gilgeous-Alexander ha infatti vissuto un primo tempo da appena 2 punti con 0/7 al tiro (solo la quarta volta che gli capita in 450 partite in carriera) e pur realizzando 15 punti nella ripresa si è fermato solo a 17. Questo significa che la sua storica striscia di 141 gare consecutive con almeno 20 punti si è interrotta, rischiando comunque di rimanere imbattuta per moltissimi anni a venire
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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
La super rimonta di Philadelphia ai danni di Cleveland è oggi In replica alle 13, alle 17.15 e alle 22.45 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua