Durante la cerimonia della consegna degli anelli, i New York Knicks hanno consegnato delle scatole vuote agli assistenti allenatori di Mike Brown, il quale a sua volta non è chiaro se abbia ricevuto l'anello da campione NBA per il titolo vinto a giugno. Di sicuro gli altri membri dello staff non lo hanno ricevuto, così come i dipendenti della franchigia — che invece hanno dovuto fare i conti con una mail anti-phishing da parte dell’azienda in cui gli anelli venivano promessi

La cerimonia degli anelli è una tradizione dello sport americano che va avanti da moltissimo tempo, e quella dei New York Knicks — attesa da ben 53 anni — non ha fatto eccezione. Al Madison Square Garden, però, è andata in scena solo una recita, almeno all’inizio: secondo quanto riportato da The Athletic, gli assistenti allenatori dei Knicks Chris Jent e Rick Brunson hanno ricevuto solamente una scatola vuota dalle mani di alcune leggende del passato della franchigia, provocando una reazione che è stata descritta come "da genuina rabbia a fastidio". Secondo quanto scritto, non è chiaro se nemmeno il capo-allenatore Mike Brown — che ha ricevuto la scatola dalle mani della vedova di Willis Reed, ma non ha mostrato se all’interno ci fosse l’anello o meno — abbia avuto l’anello che gli spetta dopo aver guidato la franchigia al titolo lo scorso giugno. La cerimonia è poi proseguita con la consegna degli anelli (realizzati da Jason of Beverly Hills, e di cui 200 repliche verranno vendute a 20.000 dollari ciascuno) ai giocatori della squadra da parte di Clyde Frazier,