Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, figuraccia Knicks: nessun anello per gli assistenti e i dipendenti

NBA
©Getty

Durante la cerimonia della consegna degli anelli, i New York Knicks hanno consegnato delle scatole vuote agli assistenti allenatori di Mike Brown, il quale a sua volta non è chiaro se abbia ricevuto l'anello da campione NBA per il titolo vinto a giugno. Di sicuro gli altri membri dello staff non lo hanno ricevuto, così come i dipendenti della franchigia — che invece hanno dovuto fare i conti con una mail anti-phishing da parte dell’azienda in cui gli anelli venivano promessi

La cerimonia degli anelli è una tradizione dello sport americano che va avanti da moltissimo tempo, e quella dei New York Knicks — attesa da ben 53 anni — non ha fatto eccezione. Al Madison Square Garden, però, è andata in scena solo una recita, almeno all’inizio: secondo quanto riportato da The Athletic, gli assistenti allenatori dei Knicks Chris Jent e Rick Brunson hanno ricevuto solamente una scatola vuota dalle mani di alcune leggende del passato della franchigia, provocando una reazione che è stata descritta come "da genuina rabbia a fastidio". Secondo quanto scritto, non è chiaro se nemmeno il capo-allenatore Mike Brown — che ha ricevuto la scatola dalle mani della vedova di Willis Reed, ma non ha mostrato se all’interno ci fosse l’anello o meno — abbia avuto l’anello che gli spetta dopo aver guidato la franchigia al titolo lo scorso giugno. La cerimonia è poi proseguita con la consegna degli anelli (realizzati da Jason of Beverly Hills, e di cui 200 repliche verranno vendute a 20.000 dollari ciascuno) ai giocatori della squadra da parte di Clyde Frazier,

Approfondimento

Knicks, cerimona di consegna degli anelli. VIDEO

Promessa di anello ai dipendenti dei Knicks, ma è un test anti-phishing

Agli assistenti è stato comunque detto che riceveranno il loro anello nel prossimo futuro, ma a differenza di quanto accade nelle altre franchigie, i dipendenti dei Knicks non riceveranno alcun anello. È tradizione infatti che anche i membri del lato "business" di una franchigia ricevano una replica dell’anello dei campioni (ovviamente di valore molto inferiore rispetto a quello dei giocatori, che valgono centinaia di migliaia di dollari), ma quelli dei Knicks non l’avranno. Anzi, oltre al danno si è aggiunta anche una beffa: secondo quanto scritto da TheAthletic, i dipendenti di Madison Square Garden (l’azienda che controlla la franchigia) a fine settembre hanno ricevuto una mail con la scritta "Congratulazioni, il tuo anello da dipendente è qui" nella quale venivano mostrate due grafiche diverse, chiedendo al dipendente se preferisse un "Championship Gold" o un "Garden Classic" con un link per personalizzare l’anello. Le mail, però, erano false: si trattava infatti di un test anti-phishing che MSG ha mandato per mettere alla prova chi avrebbe cliccato sul link. Chi lo ha fatto è stato poi costretto a seguire un corso sulla cybersicurezza obbligatorio, ottemperando così alla crescente preoccupazione per le fughe di dati online del proprietario James Dolan, capo di una franchigia la cui valutazione è superiore ai 12 miliardi di dollari. Ma che, oltre a non voler superare il secondo apron per confermare la squadra che ha vinto il titolo, non ha voluto neanche spendere per celebrare un successo storico come quello dello scorso giugno.

Approfondimento

Dolan: "Non potremo tenere tutto il roster"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Gli arbitri confermano: quelli di Ball erano passi

NBA

Nella sfida tra Miami e Minnesota è diventato virale un canestro di LaMelo Ball evidentemente...

La più grande rimonta in carriera per LeBron

NBA

Al suo debutto casalingo con i Philadelphia 76ers, LeBron James ha vissuto una serata memorabile,...

SGA, interrotta la striscia da almeno 20 punti

NBA

Dopo 141 gare consecutive con almeno 20 punti a referto, si è interrotta la storica striscia di...

Trash talking Doncic-Lendeborg: cosa si sono detti

NBA

Uno, Yaxel Lendeborg, era all'esordio assoluto in NBA, l'altro, Luka Doncic, era al debutto...

Fontecchio: tre minuti e una stoppata all'esordio

NBA

All'esordio stagionale Miami perde nettamente in casa contro Minnesota per 131-106 e Simone...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS