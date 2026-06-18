Il proprietario dei New York Knicks James Dolan in un’intervista ha dichiarato che non è sicuro di poter tenere intatto il roster che ha appena vinto il titolo NBA dopo 53 anni. "Nella NBA ci sono certe cose che sono un suicidio: una di queste è andare nel 'second apron'. Firmerò il più grande assegno possibile, ma non sono sicuro che riusciremo a tenere tutti"

I New York Knicks si apprestano a vivere una giornata memorabile con la parata per le strade di New York — da seguire a partire dalle 16 su Sky Sport Basket e in live streaming su SkySport.it — ma ben presto sarà il momento di fare i conti con il futuro. E a gettare un po’ di ghiaccio sull’euforia della squadra ci ha pensato il proprietario James Dolan, che ha ammesso di non essere sicuro di poter tenere tutti quanti i giocatori del roster. "Non possiamo andare nel second apron" ha dichiarato Dolan alla radio WFAN di New York. "Siamo disposti a spingerci il più possibile, ma ci sono cose in NBA che sarebbero un suicidio: una di queste è andare nel second apron. Firmerò il più grande assegno possibile e lascio le decisioni sui giocatori a Leon Rose, ma non posso firmare un assegno per andare nel second apron". Approfondimento Knicks, parata oggi alle 16 su Sky e streaming

Che cos'è il second apron Il famigerato 'second apron' non è altro che una soglia che, se superata, limita la flessibilità salariale e sul mercato delle squadre. Se sommando gli stipendi di tutti i giocatori del roster si supera quel limite — posizionato lo scorso anno a 207.8 milioni di dollari e superato solo dai Cleveland Cavaliers — le squadre non possono aggregare salari in uno scambio, ricevere stipendi più alti rispetto a quello che cedono in una trade, non possono accedere alla tax midlevel exception da 6.1 milioni per i free agent e non possono utilizzare cash nelle contrattazioni, oltre a non poter scambiare la propria scelta al Draft più lontana nel tempo e a rischiare di vederla finire in fondo al primo giro se superano il second apron per tre volte in quattro anni. Per farla breve: avrebbero le mani legate per muoversi sul mercato, oltre a pagare tanto di luxury tax. Approfondimento Brunson si è già assicurato il prossimo contratto