LeBron James è stato immortalato in un video nel quale lo si vede provare uno swing di golf e un tiro libero durante l’esecuzione dell’inno nazionale prima della partita tra Knicks e Sixers. Un video ripreso dal Presidente Donald Trump accusandolo di mancanza di rispetto nei confronti degli USA e chiedendo le sue scuse. James, a precisa domanda, ha risposto solo "Poche notizie oggi all'ufficio"
Un video circolato sui social dopo la Opening Night tra New York Knicks e Philadelphia 76ers al Madison Square Garden vede LeBron James muoversi durante l’esecuzione dell’inno nazionale. James, a pochi minuti dal suo debutto con i Sixers, è stato immortalato mentre prova alcuni swing di golf e alcuni tiri liberi mentre è in corso l’esecuzione dell’inno nazionale e mentre tutti i suoi compagni sono fermi in linea. Il video girato dagli spalti è circolato moltissimo sui social media e ha raggiunto il Presidente Donald Trump, da sempre avversario di James a mezzo stampa. "Mentre ascolta il nostro inno nazionale, LeBron James manca di rispetto al Paese!" ha scritto Trump sul suo social Truth. "Ho detto fin dall’inizio che non è niente di buono, una TOTALE VERGOGNA. LeBron James dovrebbe chiedere scusa a tutti i Grandi Guerrieri ed Eroi Americani che sono morti per la bandiera americana e per tutto quello che rappresenta il nostro Paese!".
La risposta di James alle accuse di Donald Trump
Dopo la vittoria dei Sixers contro i Cleveland Cavaliers rimontando da -29, James ha avuto una risposta molto breve quando gli è stato chiesto un commento al post di Trump: "Devono esserci state poche notizie all’ufficio. Davvero poche notizie all'ufficio". "Slow News Day" è un modo di dire per definire una giornata in cui non accade niente di rilevante in una redazione, e può essere inteso come un modo per cercare di rendere importante o rilevante una cosa che in realtà non lo è. Secondo James, insomma, non c’è molto di cui parlare, a differenza di Trump che in un successivo comizio a Sioux City in Iowa ha ribadito: "Avete visto cosa è successo con LeBron James? Durante l’inno nazionale provava lo swing di golf. Quando l’ho visto mi sono detto ‘Ma che cavolo’. È un grosso scandalo. Non lo capisco". La prossima settimana, il 3 novembre, si terranno le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti in cui verranno rinnovati i 435 membri della Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato, con una profonda influenza sugli ultimi due anni della presidenza Trump.