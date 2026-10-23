LeBron James è stato immortalato in un video nel quale lo si vede provare uno swing di golf e un tiro libero durante l’esecuzione dell’inno nazionale prima della partita tra Knicks e Sixers. Un video ripreso dal Presidente Donald Trump accusandolo di mancanza di rispetto nei confronti degli USA e chiedendo le sue scuse. James, a precisa domanda, ha risposto solo "Poche notizie oggi all'ufficio"

Un video circolato sui social dopo la Opening Night tra New York Knicks e Philadelphia 76ers al Madison Square Garden vede LeBron James muoversi durante l’esecuzione dell’inno nazionale. James, a pochi minuti dal suo debutto con i Sixers, è stato immortalato mentre prova alcuni swing di golf e alcuni tiri liberi mentre è in corso l’esecuzione dell’inno nazionale e mentre tutti i suoi compagni sono fermi in linea. Il video girato dagli spalti è circolato moltissimo sui social media e ha raggiunto il Presidente Donald Trump, da sempre avversario di James a mezzo stampa. "Mentre ascolta il nostro inno nazionale, LeBron James manca di rispetto al Paese!" ha scritto Trump sul suo social Truth. "Ho detto fin dall’inizio che non è niente di buono, una TOTALE VERGOGNA. LeBron James dovrebbe chiedere scusa a tutti i Grandi Guerrieri ed Eroi Americani che sono morti per la bandiera americana e per tutto quello che rappresenta il nostro Paese!".