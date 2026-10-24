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NBA, i risultati della notte: Houston sbanca San Antonio, vittorie per Celtics e Lakers

NBA

Introduzione

Rockets vincono in volata sul campo degli Spurs al termine di un combattutissimo derby texano e dettano la linea in una nottata da nove vittorie in trasferta. Tra le più significative ci sono quelle di Minnesota a Orlando e di Detroit a Miami, mentre Golden State perde in casa contro Memphis e Atlanta travolge Charlotte a domicilio. I Lakers faticano ma battono i Clippers nel derby di Los Angeles e Boston batte New York nella classicissima della Eastern ConferenceTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

 

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Quello che devi sapere

MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS 125-132

In una partita anticipata di quattro ore per evitare la sovrapposizione con gara-1 delle World Series, in cui Milwaukeevede impegnati i Brewers, i Bucks cominciano bene soprattutto grazie a Tyler Herro (34 punti), ma Chicago si riprende presto la partita e con Norman Powell (25 punti) e Caleb Wilson (21) strappa la vittoria in trasferta

 

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1/12

BOSTON CELTICS-NEW YORK KNICKS 107-103

Nella classicissima della Eastern Conference, ai Knicks non basta l’ennesimo tentativo di rimonta, perché sotto in doppia cifra i campioni NBA in carica tornano ad un solo possesso di distanza nel 4° quarto ma Jayson Tatum segna 9 dei suoi 36 punti totali, a cui aggiunge anche 9 rimbalzi e 7 assist, proprio nell’ultima frazione di gioco e Boston ha la meglio in volata

 

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2/12
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WASHNGTON WIZARDS-TORONTO RAPTORS 102-112

Ci sono le ottime prove di Scottie Barnes (28 punti e 14 rimbalzi) e RJ Barrett (23 punti e 9 rimbalzi) nella convincente vittoria in trasferta dei Raptors, sempre in controllo fin dal 1° quarto a Washington. Agli Wizards non basta la doppia doppia da 22 punti e 12 assist di Trae Young, che tra l’altro tira 5/15 dal campo

 

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3/12

CHARLOTTE HORNETS-ATLANTA HAWKS 81-128

Vittoria in trasferta anche per gli Hawks, che a Charlotte dominano mandando ben 7 giocatori in doppia cifra e avendo facilmente la meglio sugli Hornets, davvero mai in partita e alla fine protagonisti in negativo di una prova in cui la squadra di casa tira con il 34.5% dal campo e perde 18 palloni, di cui 13 nel solo primo tempo

 

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4/12
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ORLANDO MAGIC-MINNESOTA TIMBERWOLVES 93-115

Alla nottata di vittorie in trasferta si iscrive anche Minnesota, che a Orlando domina sotto i tabelloni (61-43 il conteggio dei rimbalzi alla fine), conduce fin dall’inizio e scappa nel 3° quarto senza farsi più riprendere. I Magic, invece, oltre a venire surclassati a rimbalzi pagano anche l’8/39 di squadra al tiro dalla lunga distanza 

 

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5/12

INDIANA PACERS-DALLAS MAVERICKS 105-121

È una partenza sprint, con il 1° quarto chiuso avanti 44-27, a lanciare i Mavs verso l’ennesima vittoria in trasferta della nottata nonché la prima vittoria della loro stagione. Sul campo di Indiana Dallas ha 24 punti da Kyrie Irving 20 da P.J. Washington, ma perde Cooper Flagg per un infortunio alla spalla poco prima dell’intervallo lungo. Serata storta invece per i Pacers, tra cui si salva il solo Pascal Siakam (23 punti)

 

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6/12
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MIAMI HEAT-DETROIT PISTONS 111-128

Prova di forza dei Pistons, che nonostante perdano Jalen Duren e Ausar Thompson per infortunio nel corso della partita controllano ritmo e punteggio a Miami e grazie anche all’ottima prova di John Collins (23 punti) comandano dall’inizio alla fine. Giannis Antetokounmpo (36 punti e 12 rimbalzi) non basta agli Heat, mentre per Simone Fontecchio ci sono solo 2 minuti e 33 secondi in campo con un solo rimbalzo a riempire il suo tabellino personale

 

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7/12

SAN ANTONIO SPURS-HOUSTON ROCKETS 110-114

È una spettacolare stoppata di Amen Thompson (20 punti e 10 rimbalzi) su Victor Wembanyama (25 punti e 13 rimbalzi) sull’ultima azione della partita a decidere un tiratissimo derby texano tra Spurs e RocketsHouston trova anche un Alperen Sengun da 29 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, mentre San Antonio ha 20 punti da Dylan Harper ma deve cedere nel finale

 

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8/12
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UTAH JAZZ-NEW ORLEANS PELICANS 120-119

Dejounte Murray sbaglia il canestro a fil di sirena del possibile sorpasso per i Pelicans e Utah si salva, portando quindi a casa la prima vittoria della sua stagione sulle spalle di Jaren Jackson Jr. (24 punti e 10 rimbalzi). A New Orleans, invece, non bastano i 23 punti di Zion Williamson e i 20 in uscita dalla panchina di Saddiq Bey

 

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9/12

GOLDEN STATE WARRIORS-MEMPHIS GRIZZLIES 108-111

Golden State crolla nel 4° quarto, in cui segna solo 18 punti, regalando ai Grizzlies l’opportunità colta al volo da Ty Jerome (28 punti) e dal super rookie Cameron Boozer, autore di una prova da 25 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Alla fine inutili i 24 punti di uno Steph Curry in difficoltà al tiro (5/15) per gli Warriors

10/12
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LOS ANGELES LAKERS-L.A. CLIPPERS 125-117

Il derby di Los Angeles va ai Lakers, che per avere la meglio hanno però bisogno delle prestazioni dei loro big three, con Luka Doncic, Austin Reaves e Walker Kessler autori rispettivamente di 23, 28 e 22 punti. I Clippers rimangono infatti sempre in partita grazie a Darius Garland (26 punti) e Brook Lopez, ex di serata che ne mette 22 in uscita dalla panchina

 

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11/12

SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 120-128

Ai Blazers basta cambiare marcia nel secondo tempo per vincere sul campo dei Kings, dove a fare la differenza sono Deni Avdija (26 punti) e la panchina di Portland, che surclassa quella avversaria per 44-22. A Sacramento serve a poco la tripla doppia da 27 punti, 19 rimbalzi e 10 assist di Domantas Sabonis, mentre il rookie Darius Acuff fa comunque sorridere i tifosi di casa con una prestazione da 33 punti

12/12
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