Introduzione

I Rockets vincono in volata sul campo degli Spurs al termine di un combattutissimo derby texano e dettano la linea in una nottata da nove vittorie in trasferta. Tra le più significative ci sono quelle di Minnesota a Orlando e di Detroit a Miami, mentre Golden State perde in casa contro Memphis e Atlanta travolge Charlotte a domicilio. I Lakers faticano ma battono i Clippers nel derby di Los Angeles e Boston batte New York nella classicissima della Eastern Conference. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

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