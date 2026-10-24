Introduzione
I Rockets vincono in volata sul campo degli Spurs al termine di un combattutissimo derby texano e dettano la linea in una nottata da nove vittorie in trasferta. Tra le più significative ci sono quelle di Minnesota a Orlando e di Detroit a Miami, mentre Golden State perde in casa contro Memphis e Atlanta travolge Charlotte a domicilio. I Lakers faticano ma battono i Clippers nel derby di Los Angeles e Boston batte New York nella classicissima della Eastern Conference. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS 125-132
In una partita anticipata di quattro ore per evitare la sovrapposizione con gara-1 delle World Series, in cui Milwaukeevede impegnati i Brewers, i Bucks cominciano bene soprattutto grazie a Tyler Herro (34 punti), ma Chicago si riprende presto la partita e con Norman Powell (25 punti) e Caleb Wilson (21) strappa la vittoria in trasferta
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BOSTON CELTICS-NEW YORK KNICKS 107-103
Nella classicissima della Eastern Conference, ai Knicks non basta l’ennesimo tentativo di rimonta, perché sotto in doppia cifra i campioni NBA in carica tornano ad un solo possesso di distanza nel 4° quarto ma Jayson Tatum segna 9 dei suoi 36 punti totali, a cui aggiunge anche 9 rimbalzi e 7 assist, proprio nell’ultima frazione di gioco e Boston ha la meglio in volata
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WASHNGTON WIZARDS-TORONTO RAPTORS 102-112
Ci sono le ottime prove di Scottie Barnes (28 punti e 14 rimbalzi) e RJ Barrett (23 punti e 9 rimbalzi) nella convincente vittoria in trasferta dei Raptors, sempre in controllo fin dal 1° quarto a Washington. Agli Wizards non basta la doppia doppia da 22 punti e 12 assist di Trae Young, che tra l’altro tira 5/15 dal campo
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CHARLOTTE HORNETS-ATLANTA HAWKS 81-128
Vittoria in trasferta anche per gli Hawks, che a Charlotte dominano mandando ben 7 giocatori in doppia cifra e avendo facilmente la meglio sugli Hornets, davvero mai in partita e alla fine protagonisti in negativo di una prova in cui la squadra di casa tira con il 34.5% dal campo e perde 18 palloni, di cui 13 nel solo primo tempo
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ORLANDO MAGIC-MINNESOTA TIMBERWOLVES 93-115
Alla nottata di vittorie in trasferta si iscrive anche Minnesota, che a Orlando domina sotto i tabelloni (61-43 il conteggio dei rimbalzi alla fine), conduce fin dall’inizio e scappa nel 3° quarto senza farsi più riprendere. I Magic, invece, oltre a venire surclassati a rimbalzi pagano anche l’8/39 di squadra al tiro dalla lunga distanza
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INDIANA PACERS-DALLAS MAVERICKS 105-121
È una partenza sprint, con il 1° quarto chiuso avanti 44-27, a lanciare i Mavs verso l’ennesima vittoria in trasferta della nottata nonché la prima vittoria della loro stagione. Sul campo di Indiana Dallas ha 24 punti da Kyrie Irving e 20 da P.J. Washington, ma perde Cooper Flagg per un infortunio alla spalla poco prima dell’intervallo lungo. Serata storta invece per i Pacers, tra cui si salva il solo Pascal Siakam (23 punti)
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MIAMI HEAT-DETROIT PISTONS 111-128
Prova di forza dei Pistons, che nonostante perdano Jalen Duren e Ausar Thompson per infortunio nel corso della partita controllano ritmo e punteggio a Miami e grazie anche all’ottima prova di John Collins (23 punti) comandano dall’inizio alla fine. Giannis Antetokounmpo (36 punti e 12 rimbalzi) non basta agli Heat, mentre per Simone Fontecchio ci sono solo 2 minuti e 33 secondi in campo con un solo rimbalzo a riempire il suo tabellino personale
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SAN ANTONIO SPURS-HOUSTON ROCKETS 110-114
È una spettacolare stoppata di Amen Thompson (20 punti e 10 rimbalzi) su Victor Wembanyama (25 punti e 13 rimbalzi) sull’ultima azione della partita a decidere un tiratissimo derby texano tra Spurs e Rockets. Houston trova anche un Alperen Sengun da 29 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, mentre San Antonio ha 20 punti da Dylan Harper ma deve cedere nel finale
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UTAH JAZZ-NEW ORLEANS PELICANS 120-119
Dejounte Murray sbaglia il canestro a fil di sirena del possibile sorpasso per i Pelicans e Utah si salva, portando quindi a casa la prima vittoria della sua stagione sulle spalle di Jaren Jackson Jr. (24 punti e 10 rimbalzi). A New Orleans, invece, non bastano i 23 punti di Zion Williamson e i 20 in uscita dalla panchina di Saddiq Bey
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GOLDEN STATE WARRIORS-MEMPHIS GRIZZLIES 108-111
Golden State crolla nel 4° quarto, in cui segna solo 18 punti, regalando ai Grizzlies l’opportunità colta al volo da Ty Jerome (28 punti) e dal super rookie Cameron Boozer, autore di una prova da 25 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Alla fine inutili i 24 punti di uno Steph Curry in difficoltà al tiro (5/15) per gli Warriors
LOS ANGELES LAKERS-L.A. CLIPPERS 125-117
Il derby di Los Angeles va ai Lakers, che per avere la meglio hanno però bisogno delle prestazioni dei loro big three, con Luka Doncic, Austin Reaves e Walker Kessler autori rispettivamente di 23, 28 e 22 punti. I Clippers rimangono infatti sempre in partita grazie a Darius Garland (26 punti) e Brook Lopez, ex di serata che ne mette 22 in uscita dalla panchina
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SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 120-128
Ai Blazers basta cambiare marcia nel secondo tempo per vincere sul campo dei Kings, dove a fare la differenza sono Deni Avdija (26 punti) e la panchina di Portland, che surclassa quella avversaria per 44-22. A Sacramento serve a poco la tripla doppia da 27 punti, 19 rimbalzi e 10 assist di Domantas Sabonis, mentre il rookie Darius Acuff fa comunque sorridere i tifosi di casa con una prestazione da 33 punti