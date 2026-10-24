Dopo aver perso gara-1 le Dream hanno dominato sia in gara-2 a Golden State che tra le mura di casa in gara-3 e ora, sempre ad Atlanta, hanno la possibilità di prendere un vantaggio di 3-1 nella serie che assegna il titolo. Per Cecilia Zandalasini e le sue Valkyries, quindi, gara-4 è assolutamente da vincere per non fornire alle avversarie il possibile colpo del ko. Diretta della sfida tra Dream e Valkyries alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

Le WNBA Finals, arrivate a gara-4, potrebbero essere a una svolta. Golden State, dopo la vittoria all’esordio tra le mura amiche del Chase Center, ha infatti ceduto nettamente in gara-2 e gara-3, dove a fare la voce grossa per le Dream ci ha pensato una Angel Reese a tratti immarcabile. E ora le Dream, sempre in casa, hanno la possibilità di allungare con un colpo del 3-1 che equivarrebbe all’ipoteca sul titolo. Per Cecilia Zandalasini, tra le migliori nella sconfitta di gara-3, e le sue Valkyries gara-4 è quindi decisiva, perché solo una vittoria potrebbe riaprire una serie che viceversa prenderebbe in maniera decisa la direzione di Atlanta. L’appuntamento per la diretta della sfida tra Dream e Valkyries alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.