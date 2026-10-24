WNBA Finals, Dream-Valkyries gara-4 alle 19 su Sky

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WNBA Finals, gara-4 Atlanta-Golden State in diretta su Sky Sport Basket dalle 19

NBA

Dopo aver perso gara-1 le Dream hanno dominato sia in gara-2 a Golden State che tra le mura di casa in gara-3 e ora, sempre ad Atlanta, hanno la possibilità di prendere un vantaggio di 3-1 nella serie che assegna il titolo. Per Cecilia Zandalasini e le sue Valkyries, quindi, gara-4 è assolutamente da vincere per non fornire alle avversarie il possibile colpo del ko. Diretta della sfida tra Dream e Valkyries alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

 

 

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