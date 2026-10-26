Colpo durissimo per gli Oklahoma City Thunder, che perdono Jalen Williams per un gravissimo infortunio alla gamba sinistra. Il numero 8 è ricaduto male sulla gamba sinistra e il piede si è piegato a un angolo innaturale, provocando l’immediata reazione sconvolta di compagni e avversari. Il giocatore è stato portato fuori in barella: si teme uno stop lunghissimo e potenzialmente la stagione finita

Solamente alla terza gara stagionale l’annata degli Oklahoma City Thunder potrebbe aver subito un colpo durissimo per le proprie ambizioni di titolo. A poco più di un minuto dalla fine della sfida interna vinta con gli LA Clippers, Jalen Williams è ricaduto male sulla gamba sinistra dopo un tentativo a canestro e il suo piede si è piegato ad un angolo innaturale , portando probabilmente a una frattura. Williams e i suoi compagni si sono immediatamente portati la mano alla bocca guardando la situazione della gamba e un membro dello staff di OKC ha velocemente messo un asciugamano per coprire l’infortunio , col gioco che si è fermato per più di cinque minuti mentre Williams veniva portato fuori in barella — mostrando comunque due pollici verso l’alto ai suoi tifosi.

SGA quasi in lacrime: "Sarà dura senza uno come lui"

Shai Gilgeous-Alexander è stato uno dei primi a coprirsi il volto con la maglietta dopo aver visto l’infortunio, e dopo la partita ha faticato a trattenere le lacrime durante l’intervista di rito. "Mi sento male per lui. Ovviamente sarà difficile senza un giocatore del genere, ma non è sparito per sempre. Tornerà più forte che mai e lo sappiamo. Dobbiamo solo tenere duro fino a quando non torna. Lui ama giocare e ama la competizione è la sua natura. Non ha avuto la fortuna dalla sua parte finora, ma ha le spalle larghe per sopportarlo". Williams, dopo il titolo del 2025 vinto da protagonista, ha saltato 49 partite lo scorso anno per diversi problemi al bicipite femorale e un’operazione chirurgica al polso destro, e ora dovrà rimanere di nuovo fuori a lungo.