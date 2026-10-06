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NBA, per Hukporti l'annata è già a rischio: tutti gli infortunati della stagione 2026-27

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Tegola in casa Sixers, che dopo la prima amichevole prestagionale rischiano già di perdere a lungo il centro Ariel Hukporti. Problemi anche per Max Strus ai Clippers e Coby White a Charlotte, mentre Tobias Harris salterà tutta la fase di preparazione con gli Spurs. Tutti gli infortunati della stagione 2026-27 e le loro possibili tempistiche di rientro

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