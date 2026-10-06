NBA, per Hukporti l'annata è già a rischio: tutti gli infortunati della stagione 2026-27
Tegola in casa Sixers, che dopo la prima amichevole prestagionale rischiano già di perdere a lungo il centro Ariel Hukporti. Problemi anche per Max Strus ai Clippers e Coby White a Charlotte, mentre Tobias Harris salterà tutta la fase di preparazione con gli Spurs. Tutti gli infortunati della stagione 2026-27 e le loro possibili tempistiche di rientro
- Possibile rottura del tendine d'Achille (esami clinici in corso)
- Tempistiche di rientro da valutare a fronte del risultatio degli esami
- Stiramento al polpaccio sinistro
- Possibile rientro nella prima settimana di regular season
- Stiramento alla coscia
- Possibile rientro nella prima settimana di regular season
- Infortunio al piede destro
- Possibile rientro a inizio novembre
- Stiramento al polpaccio
- Possibile rientro nella prima settimana di regular season
- Infortunio al piede
- Possibile rientro a inizio novembre
- Rottura parziale del legamento anteriore
- Possibile rientro a inizio novembre
- Stiramento alla gamba sisnistra
- Possibile rientro a fine ottobre
- Infortunio alla cuffia dei rotatori con intervento chirurgico riparatorio
- Possibile rientro a marzo del 2027
- Rottura del legamento crociato
- Possibile rientro a inizio del 2027
- Frattura alla spalla
- Possibile rientro a febbraio del 2027
- Rottura del tendine rotuleo
- Possibile rientro a inizio dicembre
- Rottura del menisco
- Possibile rientro a marzo del 2027
- Rottura del legamento crociato anteriore
- Possibile rientro a inizio 2027
- Rottura del tendine d'Achille
- I Timberwolves contano di recuperarlo per la seconda parte della stagione
- Rottura del legamento crociato
- Fuori per tutta la stagione 2026-27