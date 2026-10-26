Dopo la terza sconfitta su tre dei New York Knicks, Jalen Brunson si è preso la responsabilità di un attacco che non sta funzionando in questo inizio di stagione — il peggiore per una squadra campione in carica dal 2011-12. "Tutto sta sulle mie spalle, perciò devo essere un leader migliore. Siamo in un momento difficile, dipende tutto da come rispondiamo"

Dopo le sconfitte contro Philadelphia e Boston, i New York Knicks hanno perso anche la terza gara stagionale, sprecando 10 punti di vantaggio a 9:20 dalla fine e venendo battuti nettamente per 35-16 dagli Orlando Magic in quel lasso di tempo, complici 21 dei 23 punti di serata di Franz Wagner. Era dai Dallas Mavericks del 2011-12 che una squadra campione in carica non perdeva le prime tre gare stagionali, un inizio di stagione difficile dovuto soprattutto al secondo peggior attacco della lega in queste prime partite. Proprio per questo Jalen Brunson si è preso la responsabilità dei tre ko: "Tutto sta sulle mie spalle, perciò devo essere un leader migliore" ha detto dopo una prova da 28 punti ma con 12/28 dal campo. "Ci sono molte piccole cose da sistemare, ma la prima è l’organizzazione che devo dare ai ragazzi. L’ho detto per tutto il training camp: le prime settimane di regular season ci diranno chi siamo, e ora come ora siamo in un momento difficile. Perciò tutto dipende da come risponderemo".