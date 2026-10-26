NBA, risultati della notte: New York perde ancora, primo ko per PhiladelphiaHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Terzo ko su tre gare stagionali per i Knicks, che vengono battuti nel quarto periodo da un infuocato Franz Wagner nonostante l'infortunio al ginocchio di Jalen Suggs. È gravissimo anche l'infortunio subito da Jalen Williams nel successo di OKC sui Clippers, mentre Detroit infligge a Philadelphia la prima sconfitta stagionale. Luka Doncic è scintillante con 52 punti nel successo dei Lakers in casa dei Jazz, successi anche per Pacers, Timberwolves e Grizzlies: di seguito racconto e highlights delle sette gare della notte
Quello che devi sapere
UTAH JAZZ-LOS ANGELES LAKERS 123-132
I Lakers cominciano malissimo subendo 47 punti nel solo primo quarto e andando a -18, ma all’intervallo sono già avanti e poi vincono la partita sulle spalle di uno strepitoso Luka Doncic. Per lui 52 punti (primo cinquantello della stagione NBA), 8 rimbalzi e 10 assist con 17/30 dal campo (di cui 8/18 da tre) e 10/11 ai liberi, sostenuto dai 29 di Austin Reaves. Solo 2 punti e 7 rimbalzi per il grande ex Walker Kessler, mentre i Jazz non vanno oltre i 28 punti di Lauri Markkanen e i 24 con 9 rimbalzi e 10 assist di Keyonte George
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BROOKLYN NETS-INDIANA PACERS 109-136
Tutto facile per i Pacers, che con un 78-54 complessivo nei due quarti centrali spazzano via i Nets tirando col 58% dal campo e il 49% da tre punti. Tyrese Haliburton guida i suoi con una doppia doppia da 24 punti e 10 assist, realizzando anche una schiacciata spettacolare nel quarto periodo. Ai Nets non servono sei giocatori in doppia cifra guidati dai 17 di Nolan Traore
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MINNESOTA TIMBERWOLVES-TORONTO RAPTORS 117-94
Terzo successo su tre in questo inizio di stagione per i T’Wolves, che dominano a piacimento degli irriconoscibili Raptors privi di Kawhi Leonard. A Anthony Edwards bastano 27 minuti per segnare 26 punti, ispirando il terzo successo con oltre 20 punti di scarto sugli avversari grazie al dominio a rimbalzo (49-34). Gli ospiti non vanno oltre i 22 di Ja’Kobe Walter, complice una serataccia di Scottie Barnes (0 punti con 0/12 al tiro, 3 rimbalzi e 3 assist)
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NEW YORK KNICKS-ORLANDO MAGIC 102-111
Neanche contro una Orlando incerottata arriva la prima vittoria dei campioni in carica. I Magic infatti sorprendono i Knicks con un parziale finale di 35-16 trascinati da un infuocato Franz Wagner (21 dei suoi 23 punti nel solo quarto periodo, con 13 rimbalzi e 9 assist) per regalare la prima vittoria a coach Sean Sweeney. La cattiva notizia è però il grave infortunio al ginocchio di Jalen Suggs. New York ha 28 punti da Jalen Brunson e 22 da Karl-Anthony Towns e OG Anunoby, ma senza evitare il terzo ko su tre: era dai Dallas Mavericks del 2011-12 che non accadeva alla squadra campione in carica
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OKC THUNDER-LA CLIPPERS 108-101
Il successo casalingo di OKC ispirato dai 34 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 18 di Ajay Mitchell viene oscurato dagli infortuni occorsi. Dopo aver già perso Cason Wallace (spalla) e Jaylin Williams (polso) nel corso del match, a 1:14 dalla fine Jalen Williams ha subito una gravissima frattura alla gamba, venendo portato fuori in barella dal campo con un asciugamano a coprire l’infortunio. Un momento drammatico per i Thunder, che oscura anche il successo arrivato nonostante i 7 giocatori in doppia cifra dei Clippers
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PHILADELPHIA 76ERS-DETROIT PISTONS 93-106
Primo ko stagionale per i Sixers, che risparmiano il back-to-back a Joel Embiid e VJ Edgecombe e fanno partire LeBron James nominalmente da centro. Detroit però pur senza Jalen Duren tocca anche il +21 nel corso del match e fa sua la partita grazie ai 26 punti di Cade Cunningham e i 21 di Duncan Robinson, mentre i padroni di casa si fermano ai 29 di Tyrese Maxey e i 18 di James complice un Jaylen Brown da 16 punti con 5/20 al tiro
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SACRAMENTO KINGS-MEMPHIS GRIZZLIES 112-123
Tra le sette squadre imbattute in questa prima settimana di partite ci sono anche i Grizzlies, che passano a Sacramento grazie a uno scatenato Ty Jerome da 31 punti con 14/14 ai liberi. Cam Boozer e Cedric Coward contribuiscono con due doppie doppie e Jaylen Wells ne aggiunge 16 per battere Sacramento, a cui non bastano i 37 di Zach LaVine e i 22 del rookie Darius Acuff
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LA CLASSIFICA A EST
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LA CLASSIFICA A OVEST
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