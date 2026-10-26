I Lakers cominciano malissimo subendo 47 punti nel solo primo quarto e andando a -18, ma all’intervallo sono già avanti e poi vincono la partita sulle spalle di uno strepitoso Luka Doncic. Per lui 52 punti (primo cinquantello della stagione NBA), 8 rimbalzi e 10 assist con 17/30 dal campo (di cui 8/18 da tre) e 10/11 ai liberi, sostenuto dai 29 di Austin Reaves. Solo 2 punti e 7 rimbalzi per il grande ex Walker Kessler, mentre i Jazz non vanno oltre i 28 punti di Lauri Markkanen e i 24 con 9 rimbalzi e 10 assist di Keyonte George

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