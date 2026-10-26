Sesta notte di partite nella regular season NBA, e come sempre ci sono state schiacciate, triple e canestri sulla sirena spettacolari: vediamo le cinque migliori nella nostra top-5
Sesta notte di partite nella regular season NBA, e come sempre ci sono state schiacciate, triple e canestri sulla sirena spettacolari: vediamo le cinque migliori nella nostra top-5
Un'emergenza infortuni sotto canestro ha costretto LeBron James a partire da 5 contro i Detroit...
Il primo cinquantello della stagione NBA porta la firma di uno strepitoso Luka Doncic. Per lui 52...
Colpo durissimo per gli Oklahoma City Thunder, che perdono Jalen Williams per un gravissimo...
Nella fase centrale del big match tra Olimpia e Virtus Milano prova a scappare e lo fa...
Tolto un super canestro sulla sirena di Tyrese Maxey, sono quattro schiacciate "poster" a...