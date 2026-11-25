Il 2026 da incubo di Donte DiVincenzo, che si è rotto il tendine d’Achille in gara-4 della serie di playoff di primo turno contro Denver lo scorso aprile, sembra finalmente essere arrivato alla fine. E con l’inizio del 2027, stando a quanto riportato da ESPN, DiVincenzo potrebbe rientrare in campo. Ieri i Timberwolves hanno comunicato che il giocatore è stato autorizzato dallo staff medico a riprendere gli allenamenti e che il percorso verso il pieno recupero sta procedendo senza intoppi. Minnesota, che già sta rinunciando alla sua stella Anthony Edwards, a sua volta ferma dopo l’operazione al ginocchio destro subita a fine ottobre, non vede l’ora di riavere in campo DiVincenzo e anche l’Italia del basket guarda con evidente interesse al suo recupero.