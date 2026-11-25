Buone notizie per Donte DiVincenzo, fuori dallo scorso aprile per la rottura del tendine d’Achille della gamba destre, che potrebbe rientrare in campo all’inizio del prossimo anno. Ad attenderlo c’è una Minnesota che dopo il colpo estivo LaMelo Ball punta in alto e alla finestra rimane anche l’Italbasket, che dopo la concessione del passaporto italiano arrivata nell’estate del 2025 spera di vestirlo presto d’azzurro
Il 2026 da incubo di Donte DiVincenzo, che si è rotto il tendine d’Achille in gara-4 della serie di playoff di primo turno contro Denver lo scorso aprile, sembra finalmente essere arrivato alla fine. E con l’inizio del 2027, stando a quanto riportato da ESPN, DiVincenzo potrebbe rientrare in campo. Ieri i Timberwolves hanno comunicato che il giocatore è stato autorizzato dallo staff medico a riprendere gli allenamenti e che il percorso verso il pieno recupero sta procedendo senza intoppi. Minnesota, che già sta rinunciando alla sua stella Anthony Edwards, a sua volta ferma dopo l’operazione al ginocchio destro subita a fine ottobre, non vede l’ora di riavere in campo DiVincenzo e anche l’Italia del basket guarda con evidente interesse al suo recupero.
DiVincenzo promesso azzurro
Dopo la concessione del passaporto italiano, arrivata nell’estate del 2025 per meriti speciali e riconducibile alla presenza di bisnonni abruzzesi, l’esordio di DiVincenzo in maglia azzurra sembrava dover avvenire già al successivo Eurobasket, ma un problema all’alluce aveva rimandato l’appuntamento. Appuntamento che adesso, qualora il giocatore dovesse recuperare in pieno nei primi mesi del 2027, potrebbe avvenire ai Mondiali in programma in Quatar a fine agosto del prossimo anno, per i quali i ragazzi di coach Luca Banchi proprio nei prossimi giorni saranno impegnati in una finestra di qualificazione di cruciale importanza sfidando la Turchia giovedì sera (diretta su Sky Sport dalle 19) e domenica la Serbia (diretta su Sky Sport alle 18).