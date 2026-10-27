NBA, risultati della notte: Cleveland resiste a Edwards, Golden State sbanca DenverHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Serve un tempo supplementare ai Cleveland Cavaliers per fermare i Minnesota Timberwolves di un infuocato Anthony Edwards da 47 punti, sbagliando però il tiro del pareggio a 4 secondi dalla fine. Golden State vince la prima partita stagionale battendo nettamente Denver a domicilio, rimangono ancora imbattute OKC, Houston e Memphis. Quarto ko su quattro per Miami che contro Dallas non sfrutta la prima tripla doppia di Giannis Antetokounmpo. Di seguito il racconto e gli highlights delle nove partite della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 127-125 OT
Cavs e T’Wolves danno vita a un match intensissimo con 15 avvicendamenti nella guida del punteggio negli ultimi 21 minuti, ma a spuntarla dopo un tempo supplementare sono i padroni di casa guidati dai 26 punti di Donovan Mitchell. Insieme a lui ce ne sono 19 di James Harden e 18 di Evan Mobley, resistendo a uno strepitoso Anthony Edwards da 47 punti con 14/18 da due punti ma 5/15 da tre, tra cui l’errore dall’arco che avrebbe pareggiato la sfida a 4 secondi dalla fine
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CHARLOTTE HORNETS-WASHINGTON WIZARDS 110-103
Terza vittoria in quattro partite per gli Hornets, trascinati dal miglior Brandon Miller della carriera. Sono 39 i punti della guardia dei padroni di casa, accompagnato dai 18+12 di Naz Reid per resistere al tentativo di rimonta degli Wizards, tornati dal -14 al -3 a 1:13 dalla fine ma senza completare la rimonta. Per la squadra della capitale ci sono 29 punti e 10 rimbalzi di Anthony Davis e 22 di Trae Young, ancora aspettando AJ Dybantsa
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MIAMI HEAT-DALLAS MAVERICKS 109-113
Quarta partita e quarta sconfitta per gli Heat, che neanche in casa contro Dallas riescono a sbloccarsi. Cooper Flagg torna in campo ed è subito dominante con 29 punti e 11 assist, mettendo anche la firma sulla stoppata decisiva a 31 secondi dalla fine cancellando la tripla del potenziale sorpasso di Andrew Wiggins. Miami non sfrutta così la prima tripla doppia di Giannis Antetokounmpo con 29 punti, 15 rimbalzi e 11 assist, partendo 0-4 per la prima volta dal 2008-09. Zero minuti in campo per Simone Fontecchio
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BOSTON CELTICS-CHICAGO BULLS 134-99
Un terzo quarto da 39-21 basta e avanza ai Celtics per avere ragione dei Bulls. Payton Pritchard è infuocato nel parziale decisivo realizzando un 5/5 da tre punti che lo proietta a quota 28 a fine partita, seguito dai 23 di Jayson Tatum. Tra i Bulls invece ci sono 20 punti per Norman Powell e 17 di Caleb Wilson, ma senza mai impensierire gli avversari
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MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 110-102
Prima vittoria stagionale per i Bucks, che evitano di cominciare 0-4 per la prima volta dal 1976-77 grazie alla doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi di Tyler Herro. Sotto anche in doppia cifra nel primo tempo, nel secondo i Bucks segnano 60 punti contro i soli 41 dei Pacers, che senza Ivica Zubac, TJ McConnell, Andrew Nembhard e Ben Sheppard non vanno oltre i 22 punti di Tyrese Haliburton e i 20 di Pascal Siakam
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OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS 125-114
Neanche la tremenda sfortuna con gli infortuni ferma la marcia di OKC, vincente per la quarta volta su quattro in stagione. Alle assenze pesantissime e lunghissime di Jalen Williams e Cason Wallace si aggiungono anche quelle di Chet Holmgren (tendinite al ginocchio) e Alex Caruso (uscito nel secondo quarto per una distorsione alla caviglia), ma i Thunder vincono comunque con 30 punti di Ajay Mitchell (massimo in carriera) e 26 di Shai Gilgeous-Alexander, rendendo inutili i 20 di Jalen Green in una serata in cui Devin Booker tira 1/7 per soli 3 punti
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HOUSTON ROCKETS-ATLANTA HAWKS 120-110
Continua senza intoppi anche la marcia dei Rockets, che battono gli Hawks per la seconda volta in tre giorni grazie ai 29 punti con 9 rimbalzi e 9 assist di Alperen Sengun. Due parziali da 14-0 e da 8-0 nel quarto periodo chiudono ogni discorso in favore dei texani che hanno anche 22 punti da Kevin Durant, mentre gli ospiti non vanno oltre i 21 di Jalen Johnson e i 20 di CJ McCollum
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UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 105-110
Nessuno probabilmente si sarebbe aspettato di vedere i Grizzlies ancora imbattuti dopo quattro partite, eppure la squadra di coach Iisalo è tra le quattro che non hanno ancora perso. a Salt Lake City è uno sforzo di squadra a premiare i Grizzlies: tra i sei giocatori in doppia cifra il migliore è Cedric Coward con 16 punti e 11 rimbalzi, mentre ai Jazz non servono i 26 di Keyonte George e i 17 con 10 rimbalzi di Ace Bailey
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DENVER NUGGETS-GOLDEN STATE WARRIORS 114-134
Il primo successo stagionale per Golden State arriva a casa di Nikola Jokic, godendosi ancor di più il talento di Yaxel Lendeborg. Il rookie degli Warriors firma una doppia doppia da 31 punti e 12 rimbalzi nel successo propiziato anche dai 24 di Steph Curry (di cui 21 nel solo secondo tempo), battendo così sonoramente i Nuggets da costringere coach Adelman a togliere Jokic a 3:33 dalla fine dopo una prova da 19 punti, 7 rimbalzi e 11 assist, mentre i tifosi di casa stavano già abbandonando gli spalti
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LA CLASSIFICA A EST
Questa la classifica della Eastern Conference dopo la prima settimana di gare
LA CLASSIFICA A OVEST
Questa la classifica della Western Conference dopo la prima settimana di gare
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi la sfida tra Denver Nuggets e Golden State Warriors è in replica alle 13.45, 16.30 e 22 su Sky Sport Basket con commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna