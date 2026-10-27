Nessuno probabilmente si sarebbe aspettato di vedere i Grizzlies ancora imbattuti dopo quattro partite, eppure la squadra di coach Iisalo è tra le quattro che non hanno ancora perso. a Salt Lake City è uno sforzo di squadra a premiare i Grizzlies: tra i sei giocatori in doppia cifra il migliore è Cedric Coward con 16 punti e 11 rimbalzi, mentre ai Jazz non servono i 26 di Keyonte George e i 17 con 10 rimbalzi di Ace Bailey

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