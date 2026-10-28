Introduzione
Dopo aver iniziato la difesa del titolo con tre sconfitte consecutive, i Knicks giocano un ottimo secondo tempo e grazie a Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson battono Detroit e ottengono così la prima vittoria della loro stagione. Ci vuole un super Jayson Tatum e un tempo supplementare ai Celtics per superare l’ostacolo Brooklyn, mentre San Antonio ha vita facile contro i Kings. Colpaccio dei Blazers, che con il trio formato da Deni Avdija, Damian Lillard e Ja Morantvincono in volata a Los Angeles, infliggendo a Luka Doncic, migliore in campo, e compagni la prima sconfitta stagionale. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 125-124 (OT)
Ci vuole un super Jayson Tatum, autore di una prova da 40 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, ma soprattutto implacabile sulla sirena del supplementare nel segnare il canestro di una soffertissima vittoria per i Celtics. Brooklyn gioca una partita solidissima, trova 27 punti da Michael Porter Jr. e 24 da Julius Randle e sfiora il colpo in trasferta, restando però senza vittorie in questa regular season. Per Boston buona prova anche di Paul George, che chiude con 20 punti, 7 rimbalzi e 7 assist
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NEW YORK KNICKS-DETROIT PISTONS 111-97
È un 3° quarto dominato, in cui il punteggio del parziale dice 37-13 e la tendenza della partita viene bruscamente invertita, a regalare ai Knicks la prima vittoria di questo complicato avvio di stagione. Il migliore in campo per New York è Karl-Anthony Towns in doppia doppia con 27 punti e 20 rimbalzi, mentre Brunson ne aggiunge 23 pur continuando a far fatica al tiro (5/18). Detroit paga invece il crollo al rientro in campo dopo l’intervallo lungo e ai Pistons non basta l’ottima prova da 22 punti e 9 rimbalzi di Paul Reed, in quintetto al posto dell’infortunato Jalen Duren
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SAN ANTONIO SPURS-SACRAMENTO KINGS 130-103
Tutto facile per gli Spurs, che nel solo primo tempo contro Sacramento segnano la bellezza di 80 punti, vanno avanti di 26 e gestiscono senza problemi la ripresa. 29 punti e 10 rimbalzi in meno di 27 minuti per Victor Wembanyama, a cui fa da spalla un Julian Champagnie assai ispirato che segna 26 punti con 9/13 da tre in uscita dalla panchina. Altra serata da dimenticare invece per i Kings, ancora senza vittorie in regular season, a cui serve a poco la tripla doppia sfiorata da Domantas Sabonis con 20 punti, 14 rimbalzi e 8 assist
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LOS A ANGELES LAKERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 129-135
Il colpaccio della notte arriva alla Crypto.com Arena, dove i lanciatissimi Blazers si dimostrano più lucidi nel decisivo 4° quarto e, sulle spalle dei 23 punti a testa segnati da Deni Avdija e Ja Morant e dei 21 di un Damian Lillard che nel finale segna la tripla che affossa i Lakers, strappano la loro terza vittoria in tre partite giocate in stagione. Ai padroni di casa non bastano invece i 41 punti con 9 assist del solito Luka Doncic e nemmeno i 26 di Austin Reaves, perché negli ultimi minuti l’attacco di coach JJ Redick non riesce più a trovare la via del canestro
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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming NOW Lakers-Blazers alle 13 e alle 15.30 (commento di Dario Vismara e Matteo Soragna)