Introduzione

Dopo aver iniziato la difesa del titolo con tre sconfitte consecutive, i Knicks giocano un ottimo secondo tempo e grazie a Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson battono Detroit e ottengono così la prima vittoria della loro stagione. Ci vuole un super Jayson Tatum e un tempo supplementare ai Celtics per superare l’ostacolo Brooklyn, mentre San Antonio ha vita facile contro i Kings. Colpaccio dei Blazers, che con il trio formato da Deni Avdija, Damian Lillard e Ja Morantvincono in volata a Los Angeles, infliggendo a Luka Doncic, migliore in campo, e compagni la prima sconfitta stagionale. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

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