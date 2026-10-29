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NBA, Jokic sale a quota 200 triple doppie in carriera: ora Westbrook è davvero vicino

NBA

Nella notte i suoi Nuggets hanno vinto a New Orleans 104-91 e Nikola Jokic, autore di una prova da 21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, ha mandato a referto la tripla doppia numero 200 della sua carriera in NBA. E per il serbo ora sono solo 9 le triple doppie di distanza dall'ex compagno di squadra Russell Westbrook, recordman ogni tempo della specialità che la scorsa estate ha dato l'addio al basket

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La vittoria, arrivata contro New Orleans, oggettivamente una delle peggiori squadre della lega, è di quelle quasi scontate, ma nella serata dei Nuggets e soprattutto di Nikola Jokic il 104-91 sui Pelicans ha significato comunque tagliare un traguardo storico. Con i suoi 21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, infatti, il serbo ha mandato a referto la tripla doppia numero 200 della sua carriera in NBA. E così adesso l'ex compagno di squadra Russell Westbrook, ritiratosi dal basket giocato la scorsa estate e recordman ogni tempo della specialità, dista solo 9 triple doppie. L'aggancio e anche il sorpasso, quindi, sembrano solo questione di tempo. A rendere ancora più speciale l'impresa di Jokic, poi, c'è il fatto che la 200^ tripla doppia in carriera è arrivata nell'anniversario del suo debutto assoluto in NBA, che andava in scena il 28 ottobre del 2015.

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