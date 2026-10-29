Nella notte i suoi Nuggets hanno vinto a New Orleans 104-91 e Nikola Jokic, autore di una prova da 21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, ha mandato a referto la tripla doppia numero 200 della sua carriera in NBA. E per il serbo ora sono solo 9 le triple doppie di distanza dall'ex compagno di squadra Russell Westbrook, recordman ogni tempo della specialità che la scorsa estate ha dato l'addio al basket

La vittoria, arrivata contro New Orleans, oggettivamente una delle peggiori squadre della lega, è di quelle quasi scontate, ma nella serata dei Nuggets e soprattutto di Nikola Jokic il 104-91 sui Pelicans ha significato comunque tagliare un traguardo storico. Con i suoi 21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, infatti, il serbo ha mandato a referto la tripla doppia numero 200 della sua carriera in NBA. E così adesso l'ex compagno di squadra Russell Westbrook, ritiratosi dal basket giocato la scorsa estate e recordman ogni tempo della specialità, dista solo 9 triple doppie. L'aggancio e anche il sorpasso, quindi, sembrano solo questione di tempo. A rendere ancora più speciale l'impresa di Jokic, poi, c'è il fatto che la 200^ tripla doppia in carriera è arrivata nell'anniversario del suo debutto assoluto in NBA, che andava in scena il 28 ottobre del 2015.