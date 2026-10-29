Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

NBA, i risultati della notte: prima vittoria per Miami, Golden State passa a Minnesota

NBA

Introduzione

Sulle spalle della coppia Giannis Antetokounmpo-Bam Adebayo gli Heat passano ad Atlanta e ottengono la loro prima vittoria in stagione. Successo in trasferta anche per gli Warriors, che grazie ad uno Steph Curry vintage vincono sul campo dei Timberwolves. I Lakers lasciano a riposo Luka Doncic ma vincono ancora il derby di Los Angeles contro i Clippers, mentre Jalen Brunson trascina New York alla vittoria sofferta a Chicago. Vittoria sofferta e in trasferta anche per San Antonio, a cui servono un super Victor Wembanyama e un supplementare per avere la meglio sui JazzTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

 

LA NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

Quello che devi sapere

CLEVELAND CAVALIERS-WASHINGTON WIZARDS 121-111

Basta un’accelerata nel 4° quarto ai Cavs, che hanno 24 punti e 12 rimbalzi da un positivo Evan Mobley, per rispettare il pronostico e battere Washington. Gli Wizards giocano una buona gara, ma crollano nell’ultimo parziale e si possono consolare con l’esordio della primissima scelta all’ultimo Draft AJ Dybantsa, che segna 19 punti in 27 minuti giocati

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

1/13

INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 109-114

È uno scatenato Tyrese Maxey, che segna 17 dei suoi 27 punti nel 4° quarto e infila due triple decisive negli ultimi 90 secondi di gara, a trascinare Philadelphia alla vittoria in volata sul campo dei Pacers. A Indiana, di nuovo priva dell’infortunato Tyrese Haliburton, non basta la doppia doppia da 26 punti e 11 rimbalzi di Pascal Siakam

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

2/13
pubblicità

DETROIT PISTONS-CHARLOTTE HORNETS 97-89

Partita a basso punteggio a Detroit, dove i Pistons, guidati dai 30 punti di Cade Cunningham, battono Charlotte e mantengono così la vetta della Eastern Conference. Gli Hornets, in versione rimaneggiata, hanno 31 punti e 12 rimbalzi da un ottimo Brandon Miller, ma non riescono mai a invertire la tendenza di una gara saldamente in mano ai padroni di casa

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

3/13

ATLANTA HAWKS-MIAMI HEAT 117-129

Giannis Antetokounmpo va in doppia doppia con 24 punti e 18 rimbalziBam Adebayo aggiunge altri 24 punti con 9 rimbalzi e Miami passa ad Atlanta, ottenendo la sua prima, sospirata vittoria stagionale. Agli Hawks non basta la grande prova del rookie Kingston Flemings, che entra dalla panchina e segna 23 punti con 9/12 al tiro. Zero minuti invece per Simone Fontecchio, che osserva i compagni vincere da bordocampo

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

4/13
pubblicità

TORONTO RAPTORS-ORLANDO MAGIC 129-99

Nessun problema per i Raptors, che approfittano dei tanti infortunati con cui Orlando si presenta a Toronto e con i 28 punti di Scottie Barnes e i 25 di RJ Barrett dominano dall’inizio alla fine ottenendo una facile vittoria. Tra i Magic si salva il solo Tristan da Silva, autore di 20 punti in uscita dalla panchina

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

5/13

MILWAUKEE BUCKS-HOUSTON ROCKETS 100-132

Nessun problema nemmeno per i Rockets, che come da pronostico vincono a Milwaukee strappando nel 2° quarto e con 24 punti di Fred VanVleet e 23 di Amen Thompson. I Bucks tirano con il 39.8% dal campo, senza entrare mai in partita e non sfruttando i 23 punti con 9/13 dal campo di Tyler Herro

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

6/13
pubblicità

MINNESOTA TIMBERWOLVES-GOLDEN STATE WARRIORS 114-119

In trasferta a Minneapolis gli Warriors vanno avanti anche di 24 punti, i Timberwolves ricuciono tornando a 4 punti di distanza ma alla fine si devono arrendere di fronte alla prestazione vintage di Steph Curry, che chiude a quota 44 punti, coadiuvato dal rookie Yaxel Lendeborg, che ne mette 26Minnesota, senza l’infortunato Anthony Edwards, trova comunque 20 punti dell’ex di serata Jonathan Kuminga

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

7/13

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 91-104

È la 200^ tripla doppia di Nikola Jokic, che chiude con 21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, a guidare i Nuggets, che hanno anche 23 punti da Jamal Murray, alla vittoria a New Orleans. Quarta sconfitta in quattro partite invece per i Pelicans, a cui servono poco i 25 punti con 10(14 al tiro di Zion Williamson

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

8/13
pubblicità

CHICAGO BULLS-NEW YORK KNICKS 127-133

Vittoria più sofferta di quanto previsto per i Knicks, che per passare a Chicago hanno bisogno di un Jalen Brunson da 38 punti, di cui 14 segnati nel decisivo 4° quarto. Partita solida dei Bulls, che hanno 30 punti con 10/15 dal campo di Norman Powell e 20 dal rookie Caleb Wilson e vengono battuti solo in volata

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

9/13

UTAH JAZZ-SAN ANTONIO SPURS 111-117 (OT)

Vittoria sofferta anche per gli Spurs, che sul campo dei Jazz passano solo dopo un overtime e grazie ad un Victor Wembanyama da 36 punti, 14 rimbalzi e 5 assist, avendo la meglio di una Utah assai combattiva. Per i padroni di casa ci sono i 31 punti di Keyonte George, che però cala proprio nel finale e nel supplementare, lasciando così spazio a San Antonio per strappare la vittoria in trasferta

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

10/13
pubblicità

DALLAS MAVERICKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 120-96

Thunder, decimati dagli infortuni, resistono un tempo a Dallas e concedono ai Mavs di mandare ben 8 giocatori in doppia cifra e di mettere così le mani sulla partita dopo l’intervallo lungo. 26 punti, 8 assist e 5 rimbalzi per un positivo Cooper Flagg, mentre dall’altra parte Shai Gilgeous-Alexander chiude con 21 punti ma tirando solo 7/19 dal campo

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

11/13

L.A. CLIPPERS-LOS ANGELES LAKERS 87-103

Lakers lasciano a riposo Luka Doncic nella seconda serata di un back to back e vincono comunque in tranquillità il secondo derby di Los Angeles in stagione. Buone prestazioni di Quentin Grimes, autore di 23 punti, e di Collin Sexton, che ne mette 21 in uscita dalla panchina, per i gialloviola, mentre nella prova incolore dei Clippers si salva solo il rookie Keaton Wagler, che entra dalla panchina ed è il migliore dei suoi con 21 punti

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA 

12/13
pubblicità

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming NOW Pacers-Sixers alle 13.15, 18.30 e 22.45 (commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

13/13
pubblicità