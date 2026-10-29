Vittoria sofferta anche per gli Spurs, che sul campo dei Jazz passano solo dopo un overtime e grazie ad un Victor Wembanyama da 36 punti, 14 rimbalzi e 5 assist, avendo la meglio di una Utah assai combattiva. Per i padroni di casa ci sono i 31 punti di Keyonte George, che però cala proprio nel finale e nel supplementare, lasciando così spazio a San Antonio per strappare la vittoria in trasferta

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