Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

NBA, i risultati della notte: Atlanta batte i Cavs in volata, Memphis passa a Portland

NBA

Introduzione

Partita tiratissima ad Atlanta, dove Donovan Mitchell ha due volte la possibilità di mandare Hawks e Cavs al supplementare ma fallisce entrambi i tentativi regalando la vittoria in volata ai padroni di casa. Vittoria netta invece per Memphis, che con una eccellente prova di squadra e la prima tripla doppia nella giovane carriera del rookie Cameron Boozer passa a Portland e rimane imbattuta. Successo anche per i Pelicans, che hanno la meglio sui Kings nonostante una grande prova di un altro rookie come Darius AcuffTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

 

LA NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

Quello che devi sapere

ATLANTA HAWKS-CLEVELAND CAVALIERS 114-111

È battaglia fino alla fine tra Hawks e Cavs, con i padroni di casa, spinti da un ottimo Onyeka Okongwu da 29 punti e 12 rimbalzi, che sembrano avere in mano la partita entrando nel 4° quarto e Cleveland che grazie soprattutto a Donovan Mitchell (22 punti) torna a -1 a 20 secondi dalla fine. Ed è sempre Mitchell, dopo che Nickeil Alexander-Walker (25 punti) ha riportato avanti i suoi di un possesso pieno con il 2/2 dalla lunetta, ad avere e a fallire due chance per mandare alla partita al supplementare

1/8

NEW ORLEANS PELICANS-SACRAMENTO KINGS 132-120

Sono Jeremiah Fears, autore del career high da 13 assist oltre a 22 punti e 8 rimbalzi, e Zion Williamson, che chiude con 22 punti e 10/12 dal campo, a trascinare i Pelicans alla vittoria sui Kings dopo una partita combattuta. Una partita in cui a fare la differenza sono poi le panchine, con quella di New Orleans che surclassa quella di Sacramento per 41-8. E ai Kings, ancora alla ricerca della loro prima vittoria in regular season, resta solo un motivo di ottimismo

2/8
pubblicità

ACUFF SENZA PAURA

Alla sua età, vent’anni da compiere il prossimo 6 novembre, solo tre giocatori erano già riusciti a mandare a referto una partita da almeno 30 punti e almeno 30 assistLeBron James, Luka Doncic e Stephon Marbury. E con i 34 punti e 14 assist, a cui si aggiungono anche 6 rimbalziDarius Acuff entra in un club assai esclusivo e promette di continuare a incantare nella sua prima stagione in NBA

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI ACUFF

3/8

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MEMPHIS GRIZZLIES 103-124

In questo avvio di stagione ci sono solo due squadre imbattute, e se la partenza sprint di Houston non sorprende quella di Memphis è davvero clamorosa. Anche a Portland Grizzlies mandano ben 8 giocatori in doppia cifra e superano anche l’ostacolo Deni Avdija, migliore dei suoi con 24 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, mentre il giocatore più atteso della serata delude il pubblico di casa

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

4/8
pubblicità

LA PRIMA DI MORANT CONTRO MEMPHIS

14 punti e 3 assist in poco più di 23 minuti giocati, è questo il magro bottino di Ja Morant nella prima sfida da ex ai suoi Grizzlies. La guardia passata a Portland in estate non replica le buone prestazioni fornite in questa primissima parte di regular season, tira con un rivedibile 6/14 dal campo e non incide come ci si aspettava che facesse contro la sua ex squadra

5/8

BOOZER GIÀ UOMO SQUADRA

A incidere invece sulla partita è un Cameron Boozer che anche contro Portland conferma di essere già più che pronto a giocare in NBA. Per il rookie dei Grizzlies arriva infatti la prima tripla doppia in carriera con 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. E l’impressione è che possa essere la prima di una lunga serie

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI BOOZER

6/8
pubblicità

LA CLASSIFICA A EST

Detroit e Philadelphia rimangono appaiate in testa alla Eastern Conference, mentre Brooklyn rimane l'unica squadra a Est a non aver ancora vinto una partita 

7/8

LA CLASSIFICA A OVEST

Memphis raggiunge Houston, unica altra squadra di tutta la NBA essere ancora imbattuta, in testa a Ovest, dove invece Sacramento è ancora alla ricerca del suo primo successo stagionale

8/8
pubblicità