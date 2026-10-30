È battaglia fino alla fine tra Hawks e Cavs, con i padroni di casa, spinti da un ottimo Onyeka Okongwu da 29 punti e 12 rimbalzi, che sembrano avere in mano la partita entrando nel 4° quarto e Cleveland che grazie soprattutto a Donovan Mitchell (22 punti) torna a -1 a 20 secondi dalla fine. Ed è sempre Mitchell, dopo che Nickeil Alexander-Walker (25 punti) ha riportato avanti i suoi di un possesso pieno con il 2/2 dalla lunetta, ad avere e a fallire due chance per mandare alla partita al supplementare