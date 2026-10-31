Steph Curry è stato protagonista nella rimonta da -25 di Golden State ai danni dei Lakers, realizzando anche uno degli highlight di questo inizio di stagione. Isolato contro Doncic, con una serie di finte ha fatto cadere per terra lo sloveno prima di segnare da tre e portarsi le mani sulla testa con un gesto di incredulità per esultare. Doncic però ha risposto subito dall'altra parte con una tripla strepitosa, ma che non ha evitato il ko dei suoi

I Golden State Warriors sono diventati la prima squadra nella storia NBA ad andare all'intervallo in parità dopo essere stati sotto di più di 23 punti nel primo quarto. Il merito di questa rimonta - che ha portato poi i padroni di casa a vincere di 17 dopo essere stati sotto di 25: non succedeva dal 1976 - è soprattutto di Steph Curry , autore di una prestazione meravigliosa da 31 punti con 8 triple a segno . La più memorabile di tutte è avvenuta a metà del terzo quarto , quando isolato in uno contro uno con Luka Doncic ha fatto cadere per terra lo sloveno con una finta , fissandolo per un istante prima di segnare dall'arco tutto solo . Curry si è poi immediatamente portato le mani alla testa come segno di incredulità mentre il Chase Center impazziva per la sua giocata.

La risposta da campione di Doncic: 37 punti per lui

Sul possesso successivo Doncic ha immediatamente risposto da campione: isolato contro un grande difensore come Gary Payton II, il numero 77 dei Lakers ha realizzato una tripla difficilissima quasi allo scadere dei 24 secondi, provando ad ammutolire il Chase Center che ancora stava ripensando a quanto successo pochi secondi prima. Doncic ha chiuso come miglior realizzatore a quota 37 punti, ma non è riuscito a evitare la rimonta di Golden State e ha preso il primo fallo tecnico della sua stagione per proteste.