Introduzione

Nella prima notte della NBA hanno brillato le stelle dei veterani della lega. Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Klay Thompson e Kyrie Irving si sono tutti resi protagonisti di prestazioni o giocate memorabili, guidando le loro squadre al successo oppure realizzando schiacciate (come nel caso di Kevin Durant, unico sconfitto della notte) che non si vedevano davvero da tantissimo tempo. Vediamo come se la sono cavata gli "OG" (acronimo di Original Gangster, un modo per definire i veterani che si sono guadagnati il rispetto della lega negli anni) protagonisti nelle Finals del 2017 a quasi dieci anni di distanza dal loro incontro alle finali tutti insieme