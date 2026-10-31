Introduzione
Nella prima notte della NBA hanno brillato le stelle dei veterani della lega. Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Klay Thompson e Kyrie Irving si sono tutti resi protagonisti di prestazioni o giocate memorabili, guidando le loro squadre al successo oppure realizzando schiacciate (come nel caso di Kevin Durant, unico sconfitto della notte) che non si vedevano davvero da tantissimo tempo. Vediamo come se la sono cavata gli "OG" (acronimo di Original Gangster, un modo per definire i veterani che si sono guadagnati il rispetto della lega negli anni) protagonisti nelle Finals del 2017 a quasi dieci anni di distanza dal loro incontro alle finali tutti insieme
Quello che devi sapere
CURRY E LO "SPEZZACAVIGLIE" SU DONCIC
Steph Curry è stato assoluto protagonista nella rimonta da -25 di Golden State ai danni dei Lakers, realizzando anche uno degli highlight di questo inizio di stagione. Isolato contro Luka Doncic, con una serie di finte ha fatto cadere per terra lo sloveno prima di segnare da tre e portarsi le mani sulla testa con un gesto di incredulità per esultare. Doncic ha poi risposto subito, ma senza evitare il successo degli Warriors guidati dai 31 punti, 4 rimbalzi, 6 assist e 8/14 dalla lunga distanza di Curry
IL MIGLIOR LEBRON IN MAGLIA SIXERS È DECISIVO
I Philadelphia 76ers hanno battuto per la seconda volta in due settimane i campioni in carica dei New York Knicks grazie anche al miglior LeBron James della stagione. In assenza di Jaylen Brown, il 41enne James si è fatto trovare pronto realizzando una prestazione da 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist mettendo la firma anche su quattro punti fondamentali negli ultimi 70 secondi di partita per indirizzare la sfida nelle mani dei suoi Sixers
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KEVIN DURANT VOLA SULLA TESTA DI GAFFORD
L'unico "OG" sconfitto nella notte è stato Kevin Durant, che con i suoi 28 punti e 5 rimbalzi non è riuscito a portare Houston alla sesta vittoria consecutiva, venendo battuto per la prima volta in stagione. Nel corso del secondo tempo però il 38enne KD ha riportato indietro le lancette dell'orologio realizzando una schiacciata memorabile sulla testa di Daniel Gafford, per una delle migliori "dunk" della sua carriera
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IRVING INFLIGGE IL PRIMO KO AI ROCKETS
Se Durant ha perso è anche per "colpa" del suo amico ed ex compagno di squadra Kyrie Irving, autore del suo massimo stagionale da 35 punti con 12/19 al tiro e 9 assist nel successo di Dallas nel derby con Houston. Per il 34enne, alla sua quinta partita dopo aver saltato tutta la passata stagione per infortunio, un ultimo quarto da 16 punti con 5/9 al tiro e un perfetto 4/4 dalla lunetta per mettere in ghiaccio la vittoria dei suoi
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KLAY THOMPSON "VINTAGE" DA 25 PUNTI
L'ultimo giocatore con almeno 15 stagioni di NBA alle spalle ad aver fatto la differenza è Klay Thompson, che dopo un inizio difficile con i Miami Heat (meno di 8 punti di media col 32.7% da tre nelle prime cinque partite) è tornato a brillare con una prestazione da 25 punti e 7/12 dall'arco nella larga vittoria degli Heat contro gli Indiana Pacers. E giusto per rimanere in tema sono 25 con 13 rimbalzi anche quelli di Anthony Davis nella vittoria dei suoi Wizards su Charlotte
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