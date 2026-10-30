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WNBA Finals, Golden State Valkyries-Atlanta Dream gara-7 all'1 su Sky Sport Basket

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La serie finale della WNBA si decide a gara-7: Golden State Valkyries e Atlanta Dream si giocano tutto in 40 minuti per decretare la squadra campione della stagione 2026. Palla a due all'1.00 nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento in diretta di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

Tutto in quaranta minuti. La serie finale tra Golden State Valkyries e Atlanta Dream è arrivata sul 3-3 e si deciderà quindi in una cruciale gara-7 da seguire in diretta sui canali di Sky Sport. Cecilia Zandalasini e le sue Valkyries, dopo aver sprecato il match point in gara-6, tornano davanti al proprio pubblico al Chase Center per provare a vincere un titolo che sarebbe storico, considerando che la franchigia è solamente al suo secondo anno di vita. Anche le Dream però cercano la prima affermazione della loro storia, dopo aver vinto in maniera convincente gara-6 per portare la serie alla sfida decisiva. Per Zandalasini è l’occasione di vincere il secondo titolo della sua carriera dopo quello da rookie (e vedendo pochissimo il campo) con le Minnesota Lynx nel 2017; dall’altra parte per Angel Reese e compagne vogliono continuare a costruire su quanto fatto in gara-6, provando a conquistare il titolo in trasferta. Appuntamento nella notte di Halloween tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre all’1.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento in diretta di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.

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