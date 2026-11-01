Introduzione
Houston approfitta delle tante assenze tra le fila dei Thunder e offre una prova di forza che potrebbe influire anche sugli equilibri generali della Western Conference. San Antonio ha bisogno di un Victor Wembanyama in versione aliena per avere la meglio di Minnesota, mentre i Cavs passano facilmente a Milwaukee. Vittoria in trasferta anche per i Sixers, che vincono in rimonta a Charlotte trascinati da un grande Tyrese Maxey. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
MILWAUKEE BUCKS-CLEVELAND CAVALIERS 111-136
Basta uno strappo nel 2°quarto, chiuso con un parziale di 48-21, ai Cavs per travolgere Milwaukee a domicilio grazie soprattutto alle prestazioni dei due lunghi, con Jarrett Allen in doppia doppia con 25 punti e 11 rimbalzi e Evan Mobley a quota 27. La buona notizia per i Bucks arriva da Kel’el Ware, che entra dalla panchina e va a sua volta in doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi
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UTAH JAZZ-PORTLAND TRAIL BLAZERS 90-112
Tutto facile per i Blazers, che a Salt Lake City trovano 24 punti da Deni Avdija e 22 da Damian Lillard e battono nettamente Utah. Serata da paura, proprio nella notte di Halloween, per i Jazz, che tirano con il 37.2% dal campo di squadra e mandando solo 3 giocatori in doppia cifra
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CHARLOTTE HORNETS-PHILADELPHIA 76ERS 104-109
Vittoria in rimonta per i Sixers, che senza LeBron James e Joel Embiid sono sotto di 7 punti a 5 minuti dalla fine ma vengono trascinati da uno scatenato Tyrese Maxey, autore di una prova da 38 punti, e da Anfernee Simons, che esce dalla panchina, segna 19 punti ed è decisivo nel finale. Agli Hornets non bastano invece i 27 punti con 7/10 al tiro dalla lunga distanza in uscita dalla panchina di Grayson Allen
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NEW ORLEANS PELICANS-ATLANTA HAWKS 121-99
Ci pensano Jeremiah Fears, sempre più leader della squadra e autore di una prova da 20 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, e Saddiq Bey, che entra dalla panchina e segna 25 punti, a guidare i Pelicans alla convincente vittoria su Atlanta. Gli Hawks pagano la partenza lenta e la serataccia al tiro dalla lunga distanza, che si chiude con un orrendo 8/46 complessivo
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SAN ANTONIO SPURS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 121-111
Ci vuole un Victor Wembanyama in versione monstre agli Spurs per battere Minnesota, con il francese che chiude con 43 punti, 7 rimbalzi, 6 stoppate e 4 assist in 34 minuti. I Timberwolves, che oltre a Anthony Edwards devono rinunciare anche a Rudy Gobert, trovano un ottimo Ayo Dosunmu da 27 punti e 9 rimbalzi ma calano sulla lunga distanza
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MEMPHIS GRIZZLIES-SACRAMENTO KINGS 136-105
6^ partita in stagione e 6^ vittoria per i sempre più sorprendenti Grizzlies, che sulle spalle di un Cameron Boozer da 27 punti e 9 rimbalzi e di una panchina che surclassa quella avversaria 81-20 travolgono Sacramento e restano quindi imbattuti. Ai Kings, ancora alla ricerca della loro prima vittoria stagionale, non basta invece un’altra grande prova del rookie Darius Acuff, migliore in campo con 38 punti e 9/14 al tiro dalla lunga distanza
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HOUSTON ROCKETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 119-98
Prova di forza dei Rockets, che approfittano delle tante assenze in casa Oklahoma City e battono nettamente i Thunder.Jabari Smith Jr. trova una serata da 30 punti, 9 rimbalzi e 5 assist con 6/12 da tre, Marcus Smart, in quintetto per Houston, aggiunge 24 punti e dall’altra parte non bastano i 26 di uno Shai Gilgeous-Alexander davvero troppo solo
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