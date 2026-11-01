Ci pensano Jeremiah Fears, sempre più leader della squadra e autore di una prova da 20 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, e Saddiq Bey, che entra dalla panchina e segna 25 punti, a guidare i Pelicans alla convincente vittoria su Atlanta. Gli Hawks pagano la partenza lenta e la serataccia al tiro dalla lunga distanza, che si chiude con un orrendo 8/46 complessivo

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