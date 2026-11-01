Introduzione

Jalen Williams, Cason Wallace, Alex Caruso e Chet Holmgren: la lista di infortunati in casa Thunder è piena di nomi importanti che inevitabilmente rischiano di rovinare un'annata in cui a Oklahoma City erano partiti con l'intenzione di riconquistare il titolo già vinto nel 2025. Secondo Bleacher Report, però, i Thunder potrebbero tornare sul mercato per provare a salvare la loro stagione e di fronte a Sam Presti e soci si aprirebbero principalmente due possibilità di trade

TUTTI GLI INFORTUNATI DELLA STAGIONE 2026-27 E LE LORO TEMPISTICHE DI RIENTRO