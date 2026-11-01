Introduzione
Jalen Williams, Cason Wallace, Alex Caruso e Chet Holmgren: la lista di infortunati in casa Thunder è piena di nomi importanti che inevitabilmente rischiano di rovinare un'annata in cui a Oklahoma City erano partiti con l'intenzione di riconquistare il titolo già vinto nel 2025. Secondo Bleacher Report, però, i Thunder potrebbero tornare sul mercato per provare a salvare la loro stagione e di fronte a Sam Presti e soci si aprirebbero principalmente due possibilità di trade
TUTTI GLI INFORTUNATI DELLA STAGIONE 2026-27 E LE LORO TEMPISTICHE DI RIENTRO
Quello che devi sapere
OKC E UN INIZIO DI STAGIONE DA INCUBO
Per Jalen Williams e Cason Wallace, elementi chiave del quintetto dei Thunder, la stagione potrebbe essere già finita. Chet Holmgren, invece, potrebbe tornare a dicembre, ma la sua conclamata fragilità fisica preoccupa, così come preoccupa l'infortunio ancora da valutare occorso al veterano Alex Caruso. I Thunder, insomma, in queste prime due settimane scarse di regular season rischiano di aver perso davvero mezza squadra e quindi di veder compromessa una stagione che a Oklahoma City volevano fosse quella del ritorno al titolo dopo il trionfo del 2025. Per provare a salvare il salvabile, quindi i Thunder potrebbero essere costretti a tornare sul mercato
I MEZZI A DISPOSIZIONE E I LIMITI DEI THUNDER
Già in estate alcune mosse, tra cui le cessioni di Lu Dort e Aaron Wiggins, avevano segnalato in maniera chiara l'intenzione di non sfondare l'argine della luxury tax e pare quindi improbabile che i Thunder vogliano farlo ora a stagione in corso, accollandosi contratti onerosi. Dall'altra parte, però, Oklahoma City dispone di un tesoretto di scelte future al Draft e di trade exception che potrebbero comunque consentire di rinforzare il roster decimato dagli infortuni senza appesantire eccessivamente il monte salari
PRIMA TRADE POSSIBLE: HERB JONES DAI PELICANS
Ai Thunder:
- Herb Jones
- Trade Exception da 4.9 milioni di dollari (per il contratto di Thomas Sorber)
Ai Pelicans:
- Thomas Sorber
- Una prima scelta al Draft 2027 (la più alta tra quella dei Clippers, quella dei Nuggets protetta top-5 e quella dei Thunder)
- Una seconda scelta al Draft 2027 (via Bulls)
- Trade Exception da 14.9 milioni di dollari
SECONDA TRADE POSSIBILE: DERRICK JONES JR. DAI CLIPPERS
Ai Thunder:
- Derrick Jones Jr.
Ai Clippers:
- Una prima scelta al Draft 2027 (la più alta tra quella dei Clippers, quella dei Nuggets protetta top-5 e quella dei Thunder)
- Una seconda scelta al Draft 2029 (via Celtics)
- Trade Exception da 10.5 milioni di dollari (per il contratto di Derrick Jones Jr.)
I POTENZIALI RINFORZI PER I THUNDER
Sia nel caso di Herb Jones che in quello di Derrick Jones Jr. i Thunder si porterebbero in casa un rinforzo importante sugli esterni, in grado di dare prima di tutto fisicità e tenuta difensiva a una squadra che tra le cessioni estive e gli infortuni di inizio stagione sembra proprio avere bisogno di taglia e di presenza fisica nel reparto guardie e ali