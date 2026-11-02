Introduzione
In casa contro i Raptors i Lakers vanno avanti anche di oltre 20 punti ma devono poi tenere a bada i tentativi di rimonta di Toronto e la spuntano solo grazie all’ennesima prova strepitosa di Luka Doncic. È invece il rookie Yaxel Lendeborgil grande protagonista della vittoria degli Warriors sui Clippers, mentre Brooklyn passa sul campo dei Pacers e ottiene così la sua prima vittoria stagionale. Successo in trasferta anche per i Celtics, che trascinati da Jayson Tatum vincono a Orlando. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-BOSTON CELTICS 97-108
5^ vittoria di fila per i Celtics, che soffrono ma battono in volata Orlando grazie a Jayson Tatum, autore di una prova da 32 punti e 7 assist, e Paul George, che chiude a quota 17 con anche 8 assist e 6 rimbalzi e a un minuto e mezzo dalla fine segna la tripla che chiude definitivamente i conti. Ai Magic non bastano invece i 23 punti a testa di Anthony Black e Tristan da Silva
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INDIANA PACERS-BROOKLYN NETS 90-98
Prima vittoria stagionale invece per i Nets, che giocano una partita convincente e guidati da Michael Porter Jr. (23 punti e 9 rimbalzi) e Julius Randle passano sul campo dei Pacers. Prova opaca invece per Indiana, che senza Tyrese Haliburton continua a faticare a costruire gioco e a segnare e, priva anche di Ivica Zubac e Aaron Nesmith ha 23 puntida Andrew Nembhard, l’unico a salvarsi tra i padroni di casa
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GOLDEN STATE WARRIORS-L.A. CLIPPERS 124-112
Senza Steph Curry e Draymond Green, lasciati precauzionalmente a riposo, a trascinare gli Warriors contro i Clippersci pensa Yaxel Lendeborg. Per il rookie career high da 37 punti con anche 6 assist, 13/19 dal campo e una prova da vero leader. Altra serata amara invece per i Clippers, che partono bene, hanno 24 punti e 7 rimbalzi da un positivo Rui Hachimura ma calano vistosamente alla distanza
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LOS ANGELES LAKERS-TORONTO RAPTORS 131-125
Ci vuole un Luka Doncic ancora in versione deluxe e protagonista di una prova da 45 punti, 15 rimbalzi e 6 assist per guidare i Lakers alla vittoria casalinga contro Toronto. I padroni di casa sono in vantaggio anche di 26 punti verso la fine del 3° quarto, ma devono tenere a bada il tentativo di rientro furioso dei Raptors, a cui alla fine però non bastano i 29 punti di Scottie Barnes e i 22 di RJ Barrett per completare la rimonta
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LA CLASSIFICA A EST
Grazie alla sua 5^ vittoria consecutiva Boston aggancia Detroit al 2° posto della Eastern Conference. Prima vittoria stagionale invece per Brooklyn, che rimane però fanalino di coda
LA CLASSIFICA A OVEST
I Lakers battono Toronto e si protano in 4^ posizione a Ovest, mentre con la vittoria sui Clippers Golden State torna in zona play-in