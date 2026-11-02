Prima vittoria stagionale invece per i Nets, che giocano una partita convincente e guidati da Michael Porter Jr. (23 punti e 9 rimbalzi) e Julius Randle passano sul campo dei Pacers. Prova opaca invece per Indiana, che senza Tyrese Haliburton continua a faticare a costruire gioco e a segnare e, priva anche di Ivica Zubac e Aaron Nesmith ha 23 puntida Andrew Nembhard, l’unico a salvarsi tra i padroni di casa

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA